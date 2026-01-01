Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 46
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



Geoff Tate

21 апр 2026 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

14 апр 2026 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

10 апр 2026 : 		 GEOFF TATE: «Забавно, что многие не знают, кто я такой, но еще забавнее, что многие знают, кто я»

6 апр 2026 : 		 GEOFF TATE о проекте THE THREE TREMORS

29 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне Chris DeGarmo?»

25 мар 2026 : 		 Каким будет сет-лист концертов GEOFF TATE?

18 мар 2026 : 		 Новая песня GEOFF TATE

16 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»
Показать далее
Видео полного выступления GEOFF TATE



zoom
Видео полного выступления GEOFF TATE, которое состоялось 15 апреля в A38 Hajó in Budapest, Hungary, доступно для просмотра ниже:

01. Anarchy-X (QUEENSRŸCHE song)
02. Revolution Calling (QUEENSRŸCHE song)
03. Operation: Mindcrime (QUEENSRŸCHE song)
04. Speak (QUEENSRŸCHE song)
05. Spreading The Disease (QUEENSRŸCHE song)
06. The Mission (QUEENSRŸCHE song)
07. Suite Sister Mary (QUEENSRŸCHE song)
08. The Needle Lies (QUEENSRŸCHE song)
09. Electric Requiem (QUEENSRŸCHE song)
10. Breaking The Silence (QUEENSRŸCHE song)
11. I Don't Believe In Love (QUEENSRŸCHE song)
12. Waiting For 22 (QUEENSRŸCHE song)
13. My Empty Room (QUEENSRŸCHE song)
14. Eyes Of A Stranger (QUEENSRŸCHE song)
15. Empire (QUEENSRŸCHE song)
16. Walk In The Shadows (QUEENSRŸCHE song)
17. Jet City Woman (QUEENSRŸCHE song)
18. Take Hold Of The Flame (QUEENSRŸCHE song)

Encore:

19. Silent Lucidity (QUEENSRŸCHE song)
20. Queen Of The Reich (QUEENSRŸCHE song)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 78

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом