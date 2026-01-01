сегодня



Видео полного выступления GEOFF TATE



Видео полного выступления GEOFF TATE, которое состоялось 15 апреля в A38 Hajó in Budapest, Hungary, доступно для просмотра ниже:



01. Anarchy-X (QUEENSRŸCHE song)

02. Revolution Calling (QUEENSRŸCHE song)

03. Operation: Mindcrime (QUEENSRŸCHE song)

04. Speak (QUEENSRŸCHE song)

05. Spreading The Disease (QUEENSRŸCHE song)

06. The Mission (QUEENSRŸCHE song)

07. Suite Sister Mary (QUEENSRŸCHE song)

08. The Needle Lies (QUEENSRŸCHE song)

09. Electric Requiem (QUEENSRŸCHE song)

10. Breaking The Silence (QUEENSRŸCHE song)

11. I Don't Believe In Love (QUEENSRŸCHE song)

12. Waiting For 22 (QUEENSRŸCHE song)

13. My Empty Room (QUEENSRŸCHE song)

14. Eyes Of A Stranger (QUEENSRŸCHE song)

15. Empire (QUEENSRŸCHE song)

16. Walk In The Shadows (QUEENSRŸCHE song)

17. Jet City Woman (QUEENSRŸCHE song)

18. Take Hold Of The Flame (QUEENSRŸCHE song)



Encore:



19. Silent Lucidity (QUEENSRŸCHE song)

20. Queen Of The Reich (QUEENSRŸCHE song)







+0 -0



просмотров: 78

