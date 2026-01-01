'The Almosts', новое видео KRISTOFFER GILDENLÖW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома [Humanised], выход которого на CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 29 мая на New Joke Music:
“Rendering”
“Nothing Lasts Forever”
“Landfill”
“The Almosts”
“Intermezzo”
“Nothing Stays The Same”
“The Fields”
“Before I Fail Asleep”
“Binary”
All songs written by Kristoffer Gildenlöw
Mixed and produced by Kristoffer Gildenlöw – New Joke Studios
Drums mixed by Leo Margarit
Mastered by Peter van ’t Riet (Finetune Mastering)
Artwork by Kristoffer Gildenlöw
Painting (“The Almost”) by Sander van Helvoort
Guest musicians:
Leo Margarit – drums
Daniel Magdič – guest guitar solo on “Landfill”
Thijmen van der Meer – guest guitar solo on “The Fields”
