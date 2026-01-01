Mahakala, новое видео KRIIGERKVLT, доступно для просмотра ниже.
Recording lineup
Kai Uwe Faust - Vocals
KC Johnson - Vocals
Gwydion Zomer - Vocals
Katalin Papp - Vocals
Ruben Terlouw - Vocals
Britt Mollberg - Drums, Vocals
Nadiia Kalamieiets - Vocals, Piano
Edward Boyter - Bass Guitar, Vocals
Nina Cornelia Schilp - Vocals
Jenna Marwell - Vocals
Nicholas Flanagan - Vocals
Cynthia Nugent - Vocals
Mitchell Bosch - Vocals
Chloé Alicia Bakker - Vocals
Martin Skou - Vocals
Obban - Vocals
Songwriting credits
Composed by Kai Uwe Faust and Per Åhlund
Production credits
Recorded at Atlantis Studio in Stockholm, Sweden by Niclas Lindström and Clara Hedås Schmidt
Additional sounds by Peo Bengtsson
Produced and mixed by Per Åhlund
Production assistance by Elsa Åborg
Mastered by Johannes Ahlberg
