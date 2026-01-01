Альбом AUDIOSLAVE на жидком виниле

Universal Music Enterprises (UMe) объявила о первом в истории издании на виниле второго полноформатного альбома рок-группы AUDIOSLAVE "Out Of Exile", который выйдет 12 июня 2026 года. Для этого нового переиздания Леви Зайц из Black Belt Mastering сделал ремастеринг оригинальной "Out Of Exile". Альбом будет доступен в двух вариантах: в стандартном черном виниловом издании весом 180 г и в лимитированном выпуске D2C black liquid vinyl, выпущенном в духе обложки альбома и упакованном в фирменный конверт, демонстрирующим виниловое издание.
В оригинале альбом вышел 23 мая 2005 года и дебютировал на первом месте чартов Billboard, став платиновым. "Doesn't Remind Me" номинировалась на Грэмми в категории "Best Hard Rock Performance", "Be Yourself" стала первой в чартах Billboard's Mainstream Rock.
Трек-лист:
LP 1
A1. Your Time Has Come
A2. Out Of Exile
A3. Be Yourself
B1. Doesn't Remind Me
B2. Drown Me Slowly
B3. Heaven's Dead
LP 2
C1. The Worm
C2. Man Or Animal
C3. Yesterday To Tomorrow
D1. Dandelion
D2. #1 Zero
D3. The Curse
