Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 57
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 28
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 57
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 28
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Audioslave

*



5 май 2026 : 		 Альбом AUDIOSLAVE на жидком виниле

14 окт 2022 : 		 AUDIOSLAVE набрали миллиард

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления AUDIOSLAVE 2003 года

4 апр 2020 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от THE RIVER Z

7 июл 2018 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от ANN WILSON

27 сен 2017 : 		 TOM MORELLO о планах AUDIOSLAVE

6 июн 2017 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN исполнил хит AUDIOSLAVE с бывшими участниками группы

4 июн 2017 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN исполнил хит AUDIOSLAVE с бывшими участниками группы

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления AUDIOSLAVE

18 янв 2017 : 		 AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой

13 янв 2017 : 		 TOM MORELLO, NUNO BETTENCOURT, RICHIE KOTZEN исполняют AUDIOSLAVE

6 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL готов к работе с бывшими коллегами по AUDIOSLAVE

28 сен 2014 : 		 CHRIS CORNELL объединился для выступления с участником AUDIOSLAVE

28 мар 2008 : 		 CHRIS CORNELL привлёк к работе над сольным альбомом хип-хоп-продюсера

25 сен 2002 : 		 Сингл AUDIOSLAVE уже в сети

12 сен 2002 : 		 CORNELL AGAINST THE MACHINE
| - |

|||| сегодня

Альбом AUDIOSLAVE на жидком виниле



zoom
Universal Music Enterprises (UMe) объявила о первом в истории издании на виниле второго полноформатного альбома рок-группы AUDIOSLAVE "Out Of Exile", который выйдет 12 июня 2026 года. Для этого нового переиздания Леви Зайц из Black Belt Mastering сделал ремастеринг оригинальной "Out Of Exile". Альбом будет доступен в двух вариантах: в стандартном черном виниловом издании весом 180 г и в лимитированном выпуске D2C black liquid vinyl, выпущенном в духе обложки альбома и упакованном в фирменный конверт, демонстрирующим виниловое издание.

В оригинале альбом вышел 23 мая 2005 года и дебютировал на первом месте чартов Billboard, став платиновым. "Doesn't Remind Me" номинировалась на Грэмми в категории "Best Hard Rock Performance", "Be Yourself" стала первой в чартах Billboard's Mainstream Rock.

Трек-лист:

LP 1

A1. Your Time Has Come
A2. Out Of Exile
A3. Be Yourself
B1. Doesn't Remind Me
B2. Drown Me Slowly
B3. Heaven's Dead

LP 2

C1. The Worm
C2. Man Or Animal
C3. Yesterday To Tomorrow
D1. Dandelion
D2. #1 Zero
D3. The Curse




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом