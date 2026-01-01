Альбом AUDIOSLAVE на жидком виниле



Universal Music Enterprises (UMe) объявила о первом в истории издании на виниле второго полноформатного альбома рок-группы AUDIOSLAVE "Out Of Exile", который выйдет 12 июня 2026 года. Для этого нового переиздания Леви Зайц из Black Belt Mastering сделал ремастеринг оригинальной "Out Of Exile". Альбом будет доступен в двух вариантах: в стандартном черном виниловом издании весом 180 г и в лимитированном выпуске D2C black liquid vinyl, выпущенном в духе обложки альбома и упакованном в фирменный конверт, демонстрирующим виниловое издание.



В оригинале альбом вышел 23 мая 2005 года и дебютировал на первом месте чартов Billboard, став платиновым. "Doesn't Remind Me" номинировалась на Грэмми в категории "Best Hard Rock Performance", "Be Yourself" стала первой в чартах Billboard's Mainstream Rock.



Трек-лист:



LP 1



A1. Your Time Has Come

A2. Out Of Exile

A3. Be Yourself

B1. Doesn't Remind Me

B2. Drown Me Slowly

B3. Heaven's Dead



LP 2



C1. The Worm

C2. Man Or Animal

C3. Yesterday To Tomorrow

D1. Dandelion

D2. #1 Zero

D3. The Curse







