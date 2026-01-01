Новое видео MASTERPLAN

"Electric Nights", новое видео группы MASTERPLAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Metalmorphosis, выходящего 26 июня на Frontiers Music Srl:



01. Chase The Light

02. Electric Nights

03. Shadow Man

04. Bound To Fall

05. Pain Of Yesterday

06. Metalmorphosis

07. Through The Storm

08. Ghostlight

09. The Call

10. Rise Again (album version)















