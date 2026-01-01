Feasting Upon The Rotted Uterus, новое видео EMBRYONIC AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rise Of The Mutated, выходящего пятого июля на Massacre Records. В качестве гостей в записи альбома принимали участие James Murphy (Death, Obituary) и Terrance Hobbs из Suffocation. Продюсировал и сводил материал Scott Roberts, мастеринг провел Ulrich Wild (Pantera, Dethklok) в Wilderness Studios.
