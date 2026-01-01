Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Mike Portnoy

*



24 апр 2026 : 		 MIKE PORTNOY очень рад возвращению RUSH

10 фев 2026 : 		 MIKE PORTNOY о сравнении с MIKE MANGINI

6 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

9 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад за ANIKA NILLES

5 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY о концерте KISS 1977 года

30 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY верит, что SKID ROW должны объединиться с SEBASTIAN BACH'ом

25 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Для барабанщиков настали тяжелые времена!»

22 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN

27 апр 2025 : 		 MIKE PORTNOY показал свой инструмент

23 янв 2025 : 		 Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

1 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE PORTNOY очень рад возвращению RUSH



zoom
MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли он посетить один из концертов RUSH:

«Вне всякого сомнения! Я не могу дождаться момента, когда увижу это. Мне очень интересно, на что это будет похоже. Это одна из моих любимых групп всех времен. И я имел честь дружить с Нилом Пиртом в течение последних 10–15 лет его жизни. И я так рад, что они собираются сделать это снова. Я совершенно точно планирую посетить их концерты и поддержать их».

На вопрос, что приходит ему в голову, как человеку, который десятилетиями гастролировал и выступал на самом высоком уровне, когда он слышит, что такая группа, как RUSH, снова собирается в турне, Mike ответил:

«Что ж, я рад видеть их воссоединение. Для фанатов это важно, потому что все классические группы уходят. RUSH, к счастью, возвращаются, но год назад, если бы мы обсуждали это, мы бы сказали, что RUSH больше нет, больше нет VAN HALEN, больше нет BLACK SABBATH, SLAYER уходят на пенсию, MEGADETH уходят на пенсию, SEPULTURA уходят на пенсию. Так что нам нужно, чтобы наши герои продолжали играть, если они могут, если они на это способны».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 92

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом