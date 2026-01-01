3 май 2026



DAVE LOMBARDO о группах большой четвёрки трэша: «Мы все были популярными в своих мирах, поэтому не было нужды в какой-либо конкуренции»



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью был задан вопрос, обращали ли он и его тогдашние коллеги по группе внимание на то, что делали в музыкальном плане другие группы «Большой четвёрки» трэш-металла — METALLICA, MEGADETH и ANTHRAX — в период их становления в 1980-х годах:



«Да, безусловно. Мы слушали их. Мы слушали и впитывали, слушали, что они делали. "Ладно, теперь давайте двигаться дальше. Мы — SLAYER". Не было никакого плагиата или чего-то подобного. По крайней мере, моё мировоззрение заключалось в том, чтобы быть самой быстрой, самой тяжёлой и самой брутальной группой на земле.



В то время, когда мы этим занимались, мы все были популярными в своих мирах, поэтому не было нужды в какой-либо конкуренции или каком-либо детском поведении, которое могло бы возникнуть в ранние дни. И даже тогда, даже в те ранние дни у нас не было никакого негатива по отношению друг к другу. Мы все были просто металлистами, и мы были одной большой семьёй, как и сейчас. Было товарищество. У нас у всех было одно видение и одно стремление — добраться до единственного места, а именно на сцену. Вот и всё».



После того как один из интервьюеров заметил, что здорово, что все остальные группы по-прежнему в строю и зажигают спустя все эти десятилетия, Dave согласился.



«Это так. И многие из нас до сих пор поддерживают связь друг с другом, что просто здорово. Я до сих пор дружу с Gary, ребятами из EXODUS, ребятами из TESTAMENT. Мы знаем друг друга с незапамятных времён, и это просто потрясающе. У меня есть друзья, с которыми я вырос в одном районе, и они были моими роуди в ранние клубные дни, когда SLAYER играли на бульваре Сансет, в клубе Troubadour. И я до сих пор общаюсь с ними. И так здорово, что всё это есть».







