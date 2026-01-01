Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Dave Lombardo

*



3 май 2026 : 		 DAVE LOMBARDO о группах большой четвёрки трэша: «Мы все были популярными в своих мирах, поэтому не было нужды в какой-либо конкуренции»

1 окт 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «Бласт-бит — это в джаз»

20 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о возможности книги

5 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас много хороших музыкантов»

27 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER

19 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлении с METALLICA

5 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «У нынешней индустрии много преимуществ»

18 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO о барабанщике METALLICA: «Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости»

2 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO признался в любви к панк-року

7 май 2023 : 		 Новый альбом DAVE LOMBARDO доступен для прослушиваия

4 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надо быть настолько естественным и настоящим, насколько это возможно»

20 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я хочу играть до 90 лет»

13 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

29 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

8 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил первый сингл
| - |

|||| 3 май 2026

DAVE LOMBARDO о группах большой четвёрки трэша: «Мы все были популярными в своих мирах, поэтому не было нужды в какой-либо конкуренции»



zoom
DAVE LOMBARDO в недавнем интервью был задан вопрос, обращали ли он и его тогдашние коллеги по группе внимание на то, что делали в музыкальном плане другие группы «Большой четвёрки» трэш-металла — METALLICA, MEGADETH и ANTHRAX — в период их становления в 1980-х годах:

«Да, безусловно. Мы слушали их. Мы слушали и впитывали, слушали, что они делали. "Ладно, теперь давайте двигаться дальше. Мы — SLAYER". Не было никакого плагиата или чего-то подобного. По крайней мере, моё мировоззрение заключалось в том, чтобы быть самой быстрой, самой тяжёлой и самой брутальной группой на земле.

В то время, когда мы этим занимались, мы все были популярными в своих мирах, поэтому не было нужды в какой-либо конкуренции или каком-либо детском поведении, которое могло бы возникнуть в ранние дни. И даже тогда, даже в те ранние дни у нас не было никакого негатива по отношению друг к другу. Мы все были просто металлистами, и мы были одной большой семьёй, как и сейчас. Было товарищество. У нас у всех было одно видение и одно стремление — добраться до единственного места, а именно на сцену. Вот и всё».

После того как один из интервьюеров заметил, что здорово, что все остальные группы по-прежнему в строю и зажигают спустя все эти десятилетия, Dave согласился.

«Это так. И многие из нас до сих пор поддерживают связь друг с другом, что просто здорово. Я до сих пор дружу с Gary, ребятами из EXODUS, ребятами из TESTAMENT. Мы знаем друг друга с незапамятных времён, и это просто потрясающе. У меня есть друзья, с которыми я вырос в одном районе, и они были моими роуди в ранние клубные дни, когда SLAYER играли на бульваре Сансет, в клубе Troubadour. И я до сих пор общаюсь с ними. И так здорово, что всё это есть».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 650

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом