Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
Tabernis

23 апр 2026

Новое видео пчеловодов TABERNIS



“Apes Saltis”, новое видео TABERNIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Seasons Of The Dark Hive, который будет выпущен 24 апреля в следующих вариантах:

– 1LP Gatefold (White Label Edition), incl. Booklet, Covercard, Certificate (signed, handnumbered) – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– Vinyl Bundle Black incl. Coin Bag, Lore & Notebook, Shaped Patch, 2 Bee Seed Packs – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold (Deluxe Edition) Translucent Yellow/Black , incl. Booklet – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– CD-Bundle, incl. Coin Bag, Lore& Notebook, Shaped Patch, 2 Bee Seed Packs – strictly limited (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– 1CD Digisleeve
– Digital Album

Трек-лист:

“Sanctus”
“Tenebrae”
“Noctilis”
“Mel Obscurum (Palästinalied)”
“Sylvanot”
“Verbah Oblitah”
“Aurora”
“Florenscentia”
“Apem Vidi (Ai Vist Lo Lop)”
“Lupanar Apum”
“Apiare”
“Hive Dance (Bransle du maître de la maison)”
“Meliferum”
“Calcinae”
“Apes Saltis”








