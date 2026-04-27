*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 32
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
Judas Priest

27 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»

23 апр 2026 : 		 Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом

21 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Группы и без оригинальных членов могут!»

10 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура

6 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»

2 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Возвращаться домой из тура к дочке — счастье!»

30 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"

27 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи
Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»



В рамках недавнего интервью у гитариста JUDAS PRIEST спросили, есть ли какая-то особая для него эпоха, которую он бы хотел отразить в сет-листе:

«Лично я бы хотел провести тур с упором на материал Screaming For Vengeance' и 'Defenders Of The Faith'. Так что, возможно, его можно было бы назвать "Screaming For The Faith", или "Defenders Of Vengeance", или что-то еще в таком плане. Но это чистая фантазия. Мы ни о чем подобном не говорили, это просто то, что я хотел бы сделать.

Последний тур был довольно специфичен для альбома — он был посвящен альбомам "Invincible Shield" и "Painkiller", — так что я думаю, что этим летом в Европе будет немного посвободнее, охватим всю карьеру, и ничего особо специфичного — это просто празднование творчества JUDAS PRIEST. Так что будет интересно посмотреть, на чём в итоге мы сосредоточимся».

На вопрос, есть ли какая-то конкретная песня, которую он хотел бы включить в сет-лист, но которая еще не была исполнена нынешним составом PRIEST, Richie ответил:

«Надо прикинуть... Мы написали много песен — за последние несколько лет мы написали очень много песен. Потому что обычно, если мы отправляемся на третий тур в США или еще куда-нибудь, нам приходится играть разные вещи, потому что мы не можем играть то же самое, что играли дважды до этого. Поэтому нам приходится их менять. Итак, мы выбираем что-то хорошее. Но я бы хотел сыграть — мы играли это раньше, но я бы хотел сыграть "Night Comes Down" еще раз. Мне нравится "Night Comes Down". Мне нравится эта песня. Отличный трек, особенно для фестивалей. Но что касается песен, которые мы еще не исполняли, "Reckless" с альбома "Turbo" — мы ее не исполняли. Я бы хотел сыграть её. Мы репетировали это для тура "Redeemer Of Souls", но так и не сыграли. Или, может быть, это был тур "Firepower", я уже не помню. Но мы сыграли их так много. Нет, я думаю, что, кроме "Reckless", мы сыграли все те песни, которые я хотел бы сыграть, если только я не забыл еще какую-то».




Комментарии 1 )

27 апр 2026
Corpsegrinder04
Почему бы и нет. Содомит с учётом его нынешнего возраста думаю не плохо споёт условные You ve Got Another Thing Coming, Electric Eye или Bloodstone, c 84-го правда The Sentinel будет проблемой, но попробовать можно.
 

