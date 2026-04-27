сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»



В рамках недавнего интервью у гитариста JUDAS PRIEST спросили, есть ли какая-то особая для него эпоха, которую он бы хотел отразить в сет-листе:



«Лично я бы хотел провести тур с упором на материал Screaming For Vengeance' и 'Defenders Of The Faith'. Так что, возможно, его можно было бы назвать "Screaming For The Faith", или "Defenders Of Vengeance", или что-то еще в таком плане. Но это чистая фантазия. Мы ни о чем подобном не говорили, это просто то, что я хотел бы сделать.



Последний тур был довольно специфичен для альбома — он был посвящен альбомам "Invincible Shield" и "Painkiller", — так что я думаю, что этим летом в Европе будет немного посвободнее, охватим всю карьеру, и ничего особо специфичного — это просто празднование творчества JUDAS PRIEST. Так что будет интересно посмотреть, на чём в итоге мы сосредоточимся».



На вопрос, есть ли какая-то конкретная песня, которую он хотел бы включить в сет-лист, но которая еще не была исполнена нынешним составом PRIEST, Richie ответил:



«Надо прикинуть... Мы написали много песен — за последние несколько лет мы написали очень много песен. Потому что обычно, если мы отправляемся на третий тур в США или еще куда-нибудь, нам приходится играть разные вещи, потому что мы не можем играть то же самое, что играли дважды до этого. Поэтому нам приходится их менять. Итак, мы выбираем что-то хорошее. Но я бы хотел сыграть — мы играли это раньше, но я бы хотел сыграть "Night Comes Down" еще раз. Мне нравится "Night Comes Down". Мне нравится эта песня. Отличный трек, особенно для фестивалей. Но что касается песен, которые мы еще не исполняли, "Reckless" с альбома "Turbo" — мы ее не исполняли. Я бы хотел сыграть её. Мы репетировали это для тура "Redeemer Of Souls", но так и не сыграли. Или, может быть, это был тур "Firepower", я уже не помню. Но мы сыграли их так много. Нет, я думаю, что, кроме "Reckless", мы сыграли все те песни, которые я хотел бы сыграть, если только я не забыл еще какую-то».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 425

