Вокалист TRIUMPH: «Я уже не могу брать те ноты, что мог в тридцать»

В рамках недавнего интервью у вокалиста TRIUMPH спросили, кто покупает билеты на тур TRIUMPH 2026 года — новые слушатели или давние фанаты, желающие «вернуться в прошлое»:

«Понемногу и тех, и других. Думаю, есть дедушки, которые хотят привести своих внуков — буквально уже три поколения сходятся на наших концертах. И, если честно, всё крутится вокруг самих песен — именно они вытаскивают всех из дома. Люди говорят: “Ты вообще не жил, если не видел, как TRIUMPH играют ‘Magic Power’, ‘Fight The Good Fight’ или ‘Lay It On The Line’ вживую”.

Но давление со стороны фанатов — штука интересная. Потому что, конечно, я уже не могу делать то, что делал в свои тридцать — а именно это большинство и помнит. Так что если кто-то рассчитывает увидеть того самого парня в красных спандексах или комбинезоне — этого не будет. Но я чувствую, что “воскрешение” группы как концертного коллектива происходит именно из-за этих песен. И я реально жду возможности играть с другими музыкантами, в новых условиях. Это будет большое шоу — а значит, в каждом городе будет разная публика, с разными ожиданиями. Так что… посмотрим».

Возвращаясь к теме аудитории, Emmett добавил:

«Если честно, думаю, будет больше тех, кто уже видел нас раньше, чем тех, кто придёт впервые. Но если они приводят с собой следующее поколение — значит, появятся и новые фанаты. Так что… не знаю. В каком-то смысле, наверное, придётся чуть больше следить за собой».

Говоря о составе тура, Rik объяснил:

«Во-первых, мы решили подстраховаться. Есть ноты, которые я уже просто не могу взять. Зато есть Todd Kerns — отличный канадский парень из Саскачевана, играл с Slash и Alice Cooper. Он потрясающий музыкант — гитара, бас, вокал.

Потом Brent Fitz на барабанах — потому что в некоторых песнях Gil Moore хочет выйти вперёд и петь. Gil — из оригинального состава. Так что у нас будет два барабанщика — как у ALLMAN BROTHERS или THE DOOBIE BROTHERS (хотя половина аудитории, наверное, уже не поймёт, о чём я). Brent вообще зверь — он ещё и на клавишах играет, и бэк-вокал делает.

И ещё Phil X — он заменил меня в TRIUMPH, когда я ушёл, а сейчас играет с BON JOVI. У него просто бешеная энергия, абсолютно без тормозов — настоящий рок-н-ролльщик. И это меня заряжает. Такое ощущение, будто я подключился к “генератору Phil X” — и он подкидывает мне энергию».

Говоря об отсутствии Mike'a Levine в туре, Rik отметил:

«У Mike'a со здоровьем сейчас качели — то лучше, то хуже. Не уверен, что он сможет сыграть много концертов. Но приглашение остаётся открытым. Для него всегда есть место — даже если он просто выйдет и посидит за клавишами какое-то время».

Затронув тему скепсиса вокруг туров «классических» групп с частично обновлённым составом, Emmett сказал:

«Не знаю… Есть группы вроде JOURNEY, STYX, REO SPEEDWAGON, DEF LEPPARD — у них настолько сильный каталог, что он сам по себе работает. Можно, конечно, цинично назвать это “джукбокс-роком”. Но что плохого в хорошем джукбоксе, если песни исполняются с уважением и сохраняют дух оригинала?

Хотя я сам смотрю на это чуть иначе — я в первую очередь музыкант и автор. Да, людям хотелось бы, чтобы Steve Perry вышел и спел “Don’t Stop Believin’” в оригинальной тональности, взял все верхние ноты… Но жизнь есть жизнь. Мы не молодеем. И для меня важно другое: я могу заново переосмысливать эти песни, параллельно переосмысляя самого себя. Мне 72 года.

Наша менеджмент-компания работает, например, с Peter Frampton. Он тоже сначала объявил “прощальный тур”, а потом вышел на сцену и сказал: “Эти полтора часа — лучшее время моего дня. Пока могу — бронируйте концерты, я хочу играть дальше”. И я уже начинаю это чувствовать на репетициях.

Да, я быстрее устаю. Да, мне приходится пахать больше, чем раньше, чтобы держать форму. Я сейчас практикуюсь больше, чем когда-либо в жизни. Это как ветеран в хоккее — ему нужно работать вдвое больше новичков, чтобы просто оставаться на уровне. Я это ощущаю.

Но при этом думаю: чёрт, как же мне повезло — в 72 года всё ещё гоняться за этим. Сколько людей моего возраста получают такой шанс? Одна подруга моей жены сказала: “Большинство людей на пенсии уменьшают свою жизнь — упрощают, сужают её”. А она говорит: “Посмотри на Rik'a — он, наоборот, пытается её расширить”. И, наверное, это лучшее описание происходящего. Я просто думаю: “А смогу ли я ещё потягаться с шестидесятилетними?”».




