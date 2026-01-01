RAVEN готовят документальный фильм



Участники RAVEN John Gallagher и Mark Gallagher в недавнем интервью поговорили о новом документальном фильме:

Mark: «Мы практически согласовали все детали и приступаем к работе. Будет снят полнометражный документальный фильм о RAVEN. С последним фильмом возникли сложности, потому что финансирование было организовано не так, как надо. И, кстати, я сам занимался большей частью монтажа, и это стало для меня настоящей школой. Если кто-то когда-нибудь занимался чем-то подобным, то это просто невероятный опыт. И вот теперь у нас в проекте участвуют настоящие профессионалы, и я думаю, что мы сможем лучше рассказать эту историю. Потому что это реально интересная история, особенно если рассказать о том, что мы пережили. И мы как раз недавно об этом говорили — многие из тех, кто был причастен к началу всего этого, уже ушли. Даже такие люди, как Джонни З [основатель Megaforce Records Джон Зазула], который сыграл реально важную роль в нашем успехе в Штатах, и многие другие участники уже не с нами».

John вступил в разговор: «Даже просто наши ровесники, многие из них уже ушли».

Mark добавил: «Так что очень круто, что мы все еще стоим на ногах. И этот тур [по Северной Америке весной 2026 года] был потрясающим. Я имею в виду, реакция, которую мы получили, и концерты просто зашкаливают по уровню эмоций и всего, что происходит. Все очень круто».




