Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом



Sony Music 19 июня выпустят сборник лучших песен JUDAS PRIEST, получивший название "The Best Of Judas Priest", на CD и виниле:



CD



01. You've Got Another Thing Coming

02. Lightning Strike

03. Breaking The Law

04. Beyond The Realms Of Death

05. Painkiller

06. Hell Bent For Leather

07. Rocka Rolla

08. Turbo Lover

09. Electric Eye

10. Crown Of Horns

11. Living After Midnight

12. Night Crawler

13. Heading Out To The Highway

14. Better By You, Better Than Me

15. The Sentinel

16. Diamonds And Rust



Vinyl



Side A



01. You've Got Another Thing Coming

02. Breaking The Law

03. Painkiller

04. Hell Bent For Leather

05. Turbo Lover



Side B



01. Electric Eye

02. Crown Of Horns

03. Living After Midnight

04. Heading Out To The Highway

05. The Sentinel







