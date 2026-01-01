*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом



Sony Music 19 июня выпустят сборник лучших песен JUDAS PRIEST, получивший название "The Best Of Judas Priest", на CD и виниле:

CD

01. You've Got Another Thing Coming
02. Lightning Strike
03. Breaking The Law
04. Beyond The Realms Of Death
05. Painkiller
06. Hell Bent For Leather
07. Rocka Rolla
08. Turbo Lover
09. Electric Eye
10. Crown Of Horns
11. Living After Midnight
12. Night Crawler
13. Heading Out To The Highway
14. Better By You, Better Than Me
15. The Sentinel
16. Diamonds And Rust

Vinyl

Side A

01. You've Got Another Thing Coming
02. Breaking The Law
03. Painkiller
04. Hell Bent For Leather
05. Turbo Lover

Side B

01. Electric Eye
02. Crown Of Horns
03. Living After Midnight
04. Heading Out To The Highway
05. The Sentinel




