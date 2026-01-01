Новое видео BOLAN

"Anything But You", новое видео группы BOLAN, в состав которой входит басист SKID ROW Rachel Bolan, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gargoyle Of The Garden State", выходящего 13 июня на earMUSIC, в записи которого в качестве гостей принимали участие Dave "Snake" Sabo (guitar), Scotti Hill (guitar), Rob Hammersmith (drums), Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Nuno Bettencourt (EXTREME), Danko Jones, Steve Conte (NEW YORK DOLLS) и Damon Johnson (BROTHER CANE, LYNYRD SKYNYRD).











