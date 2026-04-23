Почему вокалист CANDLEBOX передумал уходить



Kevin Martin объяснил, почему в итоге отказался от идеи уйти с гастролей — несмотря на то, что почти три года назад он и его коллеги по CANDLEBOX объявили «прощальный» тур “The Long Goodbye” и выпустили одноимённый «финальный» альбом:



«Ну, во многом это связано с туром BUSH в 2024 году вместе с Jerry Cantrell. После тура с 3 DOORS DOWN я уже, по сути, всё свернул. А потом мне позвонили — мол, поехали в тур с Gavin Rossdale и Jerry. И в этот момент в группу вернулся Peter Klett. И вот это возвращение Pete реально меня встряхнуло, вдохнуло новую жизнь. Мы не играли вместе, по сути, с 2015 года — то есть десять лет каждый был сам по себе, я продолжал писать музыку… И когда старые друзья снова собираются, начинают вспоминать прошлое, это реально даёт новый импульс двигаться дальше. Ну и, если честно, думаю, моя жена просто уже устала от того, что я всё время торчу дома. Она такая: “Тебе не обязательно всё время быть здесь”».



Говоря о том, как за эти годы изменился его творческий процесс и источники вдохновения, Kevin отметил:



«Для меня всё всегда было про опыт — проживать жизнь и превращать этот опыт в песни. Когда я записывал дебютный альбом CANDLEBOX, мне был 21 год. Сейчас мне 57. Я столько всего узнал о себе, о жизни — и ещё столько всего предстоит узнать. И вся музыка, которую я делал последние 35 лет, — это, по сути, процесс роста. Мои любимые группы — PINK FLOYD, THE BEATLES, LED ZEPPELIN — они всегда развивались. Они не стояли на месте: “Led Zeppelin I” вообще не похож на “Coda”. И, мне кажется, именно так и должен действовать артист — постоянно себя подталкивать, использовать свои влияния и вдохновение, чтобы создавать новую музыку и идти в направления, которые фанаты, возможно, не сразу понимают. Но для меня — и сейчас, когда мы с Pete пишем новый материал — мы уже совсем другие люди, с другим опытом, с другими взглядами на жизнь.



Я правда думал, что всё — четыре года назад я считал, что с музыкой покончено. Мне казалось, мне больше нечего сказать. А теперь я понимаю, что мне ещё есть что сказать — и о чём петь. Так что я буду делать музыку до тех пор, пока это не закончится».



Отвечая на вопрос, что именно заставило его изменить своё отношение к созданию новой музыки, Martin сказал:



«Возвращение Pete. Серьёзно — Pete вернулся, и это всё изменило. Мы за годы вместе написали кучу отличных песен. У него какая-то магия в пальцах — он берёт гитару, и это просто вдохновляет. И когда он снова оказался в группе, я понял, что мне ещё есть что сказать — и в музыкальном, и в творческом плане. Надеюсь, нам удастся поймать и передать это состояние, в котором я сейчас нахожусь. Ну и, конечно, мир — то, как он меняется прямо сейчас — тоже сильно влияет на то, о чём мне хочется говорить в музыке. Так что это тоже важная часть всего этого».







