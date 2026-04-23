Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
Candlebox

23 апр 2026 : 		 Почему вокалист CANDLEBOX передумал уходить

24 мар 2026 : 		 CANDLEBOX выпустят новый альбом в 27 году

20 янв 2026 : 		 Через три года после прощального тура, CANDLEBOX возвращаются

31 июл 2025 : 		 Вокалист CANDLEBOX хвалит RUSH

3 ноя 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX дал совет молодым: «Не пляшите как...!»

15 июл 2024 : 		 Новая песня CANDLEBOX

21 май 2024 : 		 Новый релиз CANDLEBOX выйдет летом

15 янв 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Хотел бы я написать "Let It Be"...»

18 дек 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о занятиях вне музыки

23 авг 2023 : 		 Концертное видео CANDLEBOX

17 авг 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Горько-сладкий привкус от прощания со сценой обеспечен»

17 авг 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 июл 2023 : 		 Видео полного концерта CANDLEBOX

22 июл 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о решении уйти

16 июл 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

10 июн 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят прощальный альбом

11 апр 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят концертный релиз

12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях
Почему вокалист CANDLEBOX передумал уходить



Kevin Martin объяснил, почему в итоге отказался от идеи уйти с гастролей — несмотря на то, что почти три года назад он и его коллеги по CANDLEBOX объявили «прощальный» тур “The Long Goodbye” и выпустили одноимённый «финальный» альбом:

«Ну, во многом это связано с туром BUSH в 2024 году вместе с Jerry Cantrell. После тура с 3 DOORS DOWN я уже, по сути, всё свернул. А потом мне позвонили — мол, поехали в тур с Gavin Rossdale и Jerry. И в этот момент в группу вернулся Peter Klett. И вот это возвращение Pete реально меня встряхнуло, вдохнуло новую жизнь. Мы не играли вместе, по сути, с 2015 года — то есть десять лет каждый был сам по себе, я продолжал писать музыку… И когда старые друзья снова собираются, начинают вспоминать прошлое, это реально даёт новый импульс двигаться дальше. Ну и, если честно, думаю, моя жена просто уже устала от того, что я всё время торчу дома. Она такая: “Тебе не обязательно всё время быть здесь”».

Говоря о том, как за эти годы изменился его творческий процесс и источники вдохновения, Kevin отметил:

«Для меня всё всегда было про опыт — проживать жизнь и превращать этот опыт в песни. Когда я записывал дебютный альбом CANDLEBOX, мне был 21 год. Сейчас мне 57. Я столько всего узнал о себе, о жизни — и ещё столько всего предстоит узнать. И вся музыка, которую я делал последние 35 лет, — это, по сути, процесс роста. Мои любимые группы — PINK FLOYD, THE BEATLES, LED ZEPPELIN — они всегда развивались. Они не стояли на месте: “Led Zeppelin I” вообще не похож на “Coda”. И, мне кажется, именно так и должен действовать артист — постоянно себя подталкивать, использовать свои влияния и вдохновение, чтобы создавать новую музыку и идти в направления, которые фанаты, возможно, не сразу понимают. Но для меня — и сейчас, когда мы с Pete пишем новый материал — мы уже совсем другие люди, с другим опытом, с другими взглядами на жизнь.

Я правда думал, что всё — четыре года назад я считал, что с музыкой покончено. Мне казалось, мне больше нечего сказать. А теперь я понимаю, что мне ещё есть что сказать — и о чём петь. Так что я буду делать музыку до тех пор, пока это не закончится».

Отвечая на вопрос, что именно заставило его изменить своё отношение к созданию новой музыки, Martin сказал:

«Возвращение Pete. Серьёзно — Pete вернулся, и это всё изменило. Мы за годы вместе написали кучу отличных песен. У него какая-то магия в пальцах — он берёт гитару, и это просто вдохновляет. И когда он снова оказался в группе, я понял, что мне ещё есть что сказать — и в музыкальном, и в творческом плане. Надеюсь, нам удастся поймать и передать это состояние, в котором я сейчас нахожусь. Ну и, конечно, мир — то, как он меняется прямо сейчас — тоже сильно влияет на то, о чём мне хочется говорить в музыке. Так что это тоже важная часть всего этого».




23 апр 2026
m
mohnatiy
Бля, ещё одни финальнотурники. Надо уже такую хуйню запрещать на законодательном уровне.
