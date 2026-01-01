DAVE GROHL хвалит нового ударника FOO FIGHTERS



DAVE GROHL в недавнем интервью поговорил о новом ударнике FOO FIGHTERS Ilan Rubin'a:



«Ну, все это забавно. Так вот, [Ilan] проработал с NINE INCH NAILS где-то 17 лет [до того, как присоединился к FOO FIGHTERS]. В NINE INCH NAILS их музыка требует именно таких четко заданных паттернов и ритмов, а игра на барабанах должна быть очень синхронизирована, с метрономом и всем прочим. И это просто должно быть механически точно. Так что, когда он присоединился к нашей группе, это был первый раз за 17 лет, когда он играл вживую без клик-трека. И вот он начинает играть с нами, а у него все еще сохраняется такое мышление, что все должно быть по шаблону и звучать как на записи. А я ведь тоже барабанщик. И он что-то делал, а я говорил: «Ilan, продолжай так». А он такой: «Ты уверен?» А я: «Б$я, да. Сходи с ума. Просто сходи, б$$$ь, с ума». И было видно — он, б$$$ь, начал расправлять крылья. И теперь он — просто феноменальный барабанщик. Его способности зашкаливают. Иногда он играет барабанные соло во время концертов, а я просто смеюсь: «Как, б$$$ь, ты это только что сделал?» Это невероятно. Так что, да, с нами он обрёл новую свободу и раскрепощённость, благодаря которым он просто сияет. Он невероятен».







