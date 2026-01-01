Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
Foo Fighters

23 апр 2026 : 		 DAVE GROHL хвалит нового ударника FOO FIGHTERS

12 апр 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

9 апр 2026 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Поменяться с NINE INCH NAILS было логично»

23 мар 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

21 фев 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

21 фев 2026 : 		 DAVE GROHL рассказал, почему уволил барабанщика FOO FIGHTERS

13 фев 2026 : 		 JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS

12 фев 2026 : 		 Дочка лидера FOO FIGHTERS представила новое видео

14 дек 2025 : 		 JOSH FREESE: «У меня есть пара теорий, почему меня ушли из FOO FIGHTERS»

23 окт 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

4 окт 2025 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

30 сен 2025 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS
DAVE GROHL хвалит нового ударника FOO FIGHTERS



DAVE GROHL в недавнем интервью поговорил о новом ударнике FOO FIGHTERS Ilan Rubin'a:

«Ну, все это забавно. Так вот, [Ilan] проработал с NINE INCH NAILS где-то 17 лет [до того, как присоединился к FOO FIGHTERS]. В NINE INCH NAILS их музыка требует именно таких четко заданных паттернов и ритмов, а игра на барабанах должна быть очень синхронизирована, с метрономом и всем прочим. И это просто должно быть механически точно. Так что, когда он присоединился к нашей группе, это был первый раз за 17 лет, когда он играл вживую без клик-трека. И вот он начинает играть с нами, а у него все еще сохраняется такое мышление, что все должно быть по шаблону и звучать как на записи. А я ведь тоже барабанщик. И он что-то делал, а я говорил: «Ilan, продолжай так». А он такой: «Ты уверен?» А я: «Б$я, да. Сходи с ума. Просто сходи, б$$$ь, с ума». И было видно — он, б$$$ь, начал расправлять крылья. И теперь он — просто феноменальный барабанщик. Его способности зашкаливают. Иногда он играет барабанные соло во время концертов, а я просто смеюсь: «Как, б$$$ь, ты это только что сделал?» Это невероятно. Так что, да, с нами он обрёл новую свободу и раскрепощённость, благодаря которым он просто сияет. Он невероятен».




