Новое видео BUTTHOLE SURFERS



"Imbuya", новое видео группы BUTTHOLE SURFERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "After The Astronaut", выходящего 26 июня на Sunset Blvd. Продюсировал запись Paul Leary, звукорежиссером был Stuart Sullivan (MEAT PUPPETS, SUBLIME) из Arlyn Recording Studio, сведением занимался Paul Leary в Preacher Mon Studio, а мастеринг провел Howie Weinberg (Herbie Hancock, BEASTIE BOYS, NIRVANA):



Side A



01. Weird Revolution

02. Intelligent Guy

03. Jet Fighter

04. Mexico

05. Imbuya

06. Venus



Side B



07. The Last Astronaut

08. Yentel

09. Junkie Jenny in Gaytown

10. They Came In

11. I Don't Have a Problem

12. Turkey and Dressing







