Новое видео BUTTHOLE SURFERS

"Imbuya", новое видео группы BUTTHOLE SURFERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "After The Astronaut", выходящего 26 июня на Sunset Blvd. Продюсировал запись Paul Leary, звукорежиссером был Stuart Sullivan (MEAT PUPPETS, SUBLIME) из Arlyn Recording Studio, сведением занимался Paul Leary в Preacher Mon Studio, а мастеринг провел Howie Weinberg (Herbie Hancock, BEASTIE BOYS, NIRVANA):
