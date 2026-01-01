Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Yes

*



23 апр 2026 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

12 апр 2026 : 		 Новое видео YES

3 апр 2026 : 		 Гитаристу YES нужна операция

15 ноя 2024 : 		 На YES подали в суд

16 июл 2024 : 		 Вокалист YES приступил к автобиографии

1 апр 2024 : 		 Юбилейное издание от YES

25 фев 2024 : 		 Новое видео YES

21 дек 2023 : 		 Клавишник YES о планах группы на 2024 год: «Мы планируем побывать везде, где захотим»

5 окт 2023 : 		 Новый бокс-сет YES выйдет осенью

24 май 2023 : 		 Новое видео YES

7 май 2023 : 		 RICK WAKEMAN представляет новый релиз YES

27 апр 2023 : 		 Новое видео YES

10 мар 2023 : 		 Новая песня YES

16 фев 2023 : 		 YES нашли нового барабанщика

26 янв 2023 : 		 WARNER купили права на альбомы YES времён ATLANTIC RECORDS

28 авг 2022 : 		 JON ANDERSON целиком исполнил "Close To The Edge"

8 июн 2022 : 		 Новое видео JON ANDERSON и THE PAUL GREEN ROCK ACADEMY

27 май 2022 : 		 Музыканты о смерти барабанщика YES

26 май 2022 : 		 Умер барабанщик YES

13 фев 2022 : 		 Новое видео YES

19 янв 2022 : 		 Новая книга о YES выйдет весной

11 янв 2022 : 		 Колыбельные от YES

18 окт 2021 : 		 Новое видео YES

5 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома YES

2 сен 2021 : 		 Новое видео YES

24 июл 2021 : 		 Новое видео вокалиста YES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый релиз YES выйдет весной



zoom
Mercury Studios сообщили о том, что 24 апреля на двойном виниле и двойном CD выпустит новый релиз YES "From A Page", включающий в себя записи с сессий 2010 года.

CD1

01. To The Moment
02. The Man You Always Wanted Me To Be (Alternate Version)
03. From The Turn Of A Card
04. Into The Storm (Alternate Version)
05. Aliens (Alternate Version)
06. Hour Of Need (Alternate Version)
07. Words On A Page
08. The Gift Of Love

CD2

01. Words On A Page (Demo)
02. The Man You Always Wanted Me To Be (Demo)
03. To The Moment (Demo)
04. The Gift Of Love (Demo)
05. Don't Take No For An Answer (Demo)
06. Updraft (Demo)
07. To The Moment (Single Mix)

LP1

A1. To The Moment
A2. The Man You Always Wanted Me To Be (Alternate Version)
A3. From The Turn Of A Card
A4. Into The Storm (Alternate Version)
B1. Aliens (Alternate Version)
B2. Hour Of Need (Alternate Version)
B3. Words On A Page
B4. The Gift Of Love

LP2

C1. Words On A Page (Demo)
C2. The Man You Always Wanted Me To Be (Demo)
C3. To The Moment (Demo)
D1. The Gift Of Love (Demo)
D2. Don't Take No For An Answer (Demo)
D3. Updraft (Demo)
D4. To The Moment (Single Mix)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом