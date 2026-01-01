Новый релиз YES выйдет весной

Mercury Studios сообщили о том, что 24 апреля на двойном виниле и двойном CD выпустит новый релиз YES "From A Page", включающий в себя записи с сессий 2010 года.
CD1
01. To The Moment
02. The Man You Always Wanted Me To Be (Alternate Version)
03. From The Turn Of A Card
04. Into The Storm (Alternate Version)
05. Aliens (Alternate Version)
06. Hour Of Need (Alternate Version)
07. Words On A Page
08. The Gift Of Love
CD2
01. Words On A Page (Demo)
02. The Man You Always Wanted Me To Be (Demo)
03. To The Moment (Demo)
04. The Gift Of Love (Demo)
05. Don't Take No For An Answer (Demo)
06. Updraft (Demo)
07. To The Moment (Single Mix)
