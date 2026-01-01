*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 32
*LIVA на Wormholedeath 27
Tom Morello

28 апр 2026 : 		 TOM MORELLO работает с MARC GUGGENHEIM

16 мар 2026 : 		 TOM MORELLO: «Я очень люблю JUDAS PRIEST и поэтому взялся за их историю»

7 фев 2026 : 		 TOM MORELLO: «За пару дней до YUNGBLUD не должен был петь»

18 дек 2025 : 		 Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH

15 авг 2025 : 		 TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH

22 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH

12 мар 2025 : 		 TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»

9 дек 2024 : 		 TOM MORELLO о важности защиты угнетенных

1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC
TOM MORELLO работает с MARC GUGGENHEIM



Tom Morello из Rage Against the Machine, Audioslave и Prophets of Rage возвращается в мир комиксов с новым научно-фантастическим проектом Leviathan Freedom, вдохновлённым реальной историей американского героя Robert Smalls.

Для него это не первый опыт: он дебютировал в индустрии комиксов ещё в 2011 году с серией Orchid. Теперь он объединяется с лауреатом «Эмми», сценаристом и продюсером Marc Guggenheim (известным по «Star Wars: Jar Jar», «The Whisper War» и вселенной Arrowverse), художником Szymon Kudrański («Spawn», «Punisher») и леттерером DC Hopkins. Пятисерийная мини-серия выйдет этим летом в цифровой линейке Amazon Comixology Originals.

Сюжет «Leviathan Freedom» — это sci-fi-переосмысление истории Роберта Смоллса, человека, родившегося в рабстве и завоевавшего свободу, захватив корабль Конфедерации и доставив себя, свою семью и других людей к освобождению.

Tom объясняет: он давно стремится рассказывать истории революционеров — людей, чьи подвиги часто забыты или искажены. По его словам, Смоллс — один из таких героев, а перенос его духа борьбы в космический сеттинг кажется логичным продолжением этой истории.

В комиксе галактика раздирается гражданской войной, а основную тяжесть конфликта несёт рабочий класс — так называемые «Doldrums», обслуживающие военную машину. Всё меняется, когда один человек решает пойти против системы.

Гуггенхайм добавляет, что история служит напоминанием: настоящая свобода редко даётся — чаще её приходится брать.

Первый выпуск выйдет с обложкой художника Sedat Oezgen, а последующие — с иллюстрациями Szymon Kudrański.

Среди других проектов Amazon Comixology Originals сейчас также представлены:
— The Adequates (Lee Loughridge и Marz Jr.)
— GhostBox: Black & White (Mike Carey и Pablo Raimondi)
— Parapsychologist (Taki Soma, Mark Schey, Cat Farris)
— и The Whisper War от Гуггенхайма и Oezgen.

В целом, проект выглядит как ещё один пример того, как музыканты вроде Morello расширяют своё творчество за пределы сцены — и делают это не просто «для галочки», а с чёткой идеей и историческим фундаментом.




просмотров: 107

