TOM MORELLO работает с MARC GUGGENHEIM



Tom Morello из Rage Against the Machine, Audioslave и Prophets of Rage возвращается в мир комиксов с новым научно-фантастическим проектом Leviathan Freedom, вдохновлённым реальной историей американского героя Robert Smalls.



Для него это не первый опыт: он дебютировал в индустрии комиксов ещё в 2011 году с серией Orchid. Теперь он объединяется с лауреатом «Эмми», сценаристом и продюсером Marc Guggenheim (известным по «Star Wars: Jar Jar», «The Whisper War» и вселенной Arrowverse), художником Szymon Kudrański («Spawn», «Punisher») и леттерером DC Hopkins. Пятисерийная мини-серия выйдет этим летом в цифровой линейке Amazon Comixology Originals.



Сюжет «Leviathan Freedom» — это sci-fi-переосмысление истории Роберта Смоллса, человека, родившегося в рабстве и завоевавшего свободу, захватив корабль Конфедерации и доставив себя, свою семью и других людей к освобождению.



Tom объясняет: он давно стремится рассказывать истории революционеров — людей, чьи подвиги часто забыты или искажены. По его словам, Смоллс — один из таких героев, а перенос его духа борьбы в космический сеттинг кажется логичным продолжением этой истории.



В комиксе галактика раздирается гражданской войной, а основную тяжесть конфликта несёт рабочий класс — так называемые «Doldrums», обслуживающие военную машину. Всё меняется, когда один человек решает пойти против системы.



Гуггенхайм добавляет, что история служит напоминанием: настоящая свобода редко даётся — чаще её приходится брать.



Первый выпуск выйдет с обложкой художника Sedat Oezgen, а последующие — с иллюстрациями Szymon Kudrański.



Среди других проектов Amazon Comixology Originals сейчас также представлены:

— The Adequates (Lee Loughridge и Marz Jr.)

— GhostBox: Black & White (Mike Carey и Pablo Raimondi)

— Parapsychologist (Taki Soma, Mark Schey, Cat Farris)

— и The Whisper War от Гуггенхайма и Oezgen.



В целом, проект выглядит как ещё один пример того, как музыканты вроде Morello расширяют своё творчество за пределы сцены — и делают это не просто «для галочки», а с чёткой идеей и историческим фундаментом.







