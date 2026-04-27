Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 32
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
Ramones

27 апр 2026 : 		 RAMONES отметят юбилей дебюта

29 июн 2025 : 		 Первые четыре альбома RAMONES в Dolby Atmos

8 апр 2025 : 		 Фрагмент трибьюта RAMONES

27 мар 2025 : 		 Фрагмент трибьюта RAMONES

11 мар 2025 : 		 VOIVOD, NAPALM DEATH, IHSAHN, DAVE LOMBARDO на трибьюте RAMONES

25 фев 2024 : 		 UNDERTAKERS исполняют RAMONES

2 ноя 2022 : 		 VARONES исполняют RAMONES

19 дек 2020 : 		 TODD KERNS, FRANKIE CLARKE и другие исполняют RAMONES

5 окт 2016 : 		 В честь RAMONES назовут перекрёсток

27 май 2016 : 		 Переиздание RAMONES выйдет в июле

31 мар 2016 : 		 Книга с фотографиями RAMONES выйдет в апреле

4 дек 2014 : 		 Новое видео барабанщика RAMONES

1 сен 2014 : 		 ROB ZOMBIE, DUFF MCKAGAN, BILLY IDOL, STEVE JONES выступили на десятом трибьюте JOHNNY RAMONE

29 авг 2014 : 		 MARTIN SCORSESE планирует съемки фильма о RAMONES

12 июл 2014 : 		 Умер барабанщик RAMONES

14 фев 2012 : 		 Экс-ударник RAMONES Marky Ramone собирается выпустить свои мемуары

5 окт 2011 : 		 Бывший басист RAMONES сказал, что его дважды приглашали в METALLICA

23 дек 2010 : 		 RAMONES получат Грэмми за достижения в жизни

22 июн 2002 : 		 The Ramones – умер Dee Dee Ramone.
RAMONES отметят юбилей дебюта



RAMONES, выпустившие 23 апреля дебютную пластинку, планируют ответить 50-летие. 4 июля 2026 года в Музее панк-рока в Лас-Вегасе состоится мировая премьера единственной официальной выставки, посвященной RAMONES, организованной и курируемой The Punk Foundation в сотрудничестве с Линдой Рамон и Ramones Productions Inc. Приуроченный к 50-летию выхода дебютного альбома группы в 1976 году, он объединяет музыку, материалы и культурное наследие группы в рамках более масштабной публичной концертной программы. В рамках летних публичных выступлений и выступлений только для участников, бесед с артистами, интерактивных мероприятий, туров под руководством артистов, общественных семинаров и многого другого, выставка знакомит зрителей с наследием RAMONES, культурным влиянием и продолжающимися потрясениями в музыке, искусстве, дизайне и общественной памяти.




Комментарии 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 апр 2026
WahrandPhain
Говорят, Бадди Холли и Джимми Хендрикс тоже выступят.
просмотров: 283

