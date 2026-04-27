RAMONES отметят юбилей дебюта



RAMONES, выпустившие 23 апреля дебютную пластинку, планируют ответить 50-летие. 4 июля 2026 года в Музее панк-рока в Лас-Вегасе состоится мировая премьера единственной официальной выставки, посвященной RAMONES, организованной и курируемой The Punk Foundation в сотрудничестве с Линдой Рамон и Ramones Productions Inc. Приуроченный к 50-летию выхода дебютного альбома группы в 1976 году, он объединяет музыку, материалы и культурное наследие группы в рамках более масштабной публичной концертной программы. В рамках летних публичных выступлений и выступлений только для участников, бесед с артистами, интерактивных мероприятий, туров под руководством артистов, общественных семинаров и многого другого, выставка знакомит зрителей с наследием RAMONES, культурным влиянием и продолжающимися потрясениями в музыке, искусстве, дизайне и общественной памяти.







