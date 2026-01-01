UNDEATH на RELAPSE RECORDS



UNDEATH сообщили о заключении контракта с RELAPSE RECORDS. Недавно коллектив закончил запись с Colin Marston (KRALLICE, GORGUTS, DEFEATED SANITY, ORIGIN) в Menegroth / The Thousand Caves Studio in Pennsylvania.



«Пришло время представить следующую главу в UNDEATH: "Для нас большая честь объявить, что мы подписали контракт с Relapse Records. Relapse — это лейбл, которым каждый участник нашей группы восхищался и уважал с тех пор, как мы были молодыми металлистами, одержимыми NECROPHAGIST и DYING FETUS, и то, что наша группа теперь является частью этой удивительной истории (и такого крутого состава, полного групп, которые мы любим), кажется воплощением мечты.



Наш четвертый альбом записан, и он находится ждет своего времени. Мы расскажем об этом подробнее чуть позже, а пока просто знайте, что наш самый быстрый, мрачный и откровенно злой альбом на сегодняшний день уже на подходе, и Relapse считает правильным его презентовать миру!»







