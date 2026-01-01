MISERY INDEX на SEASON OF MIST



MISERY INDEX сообщили о заключении контракта с SEASON OF MIST и планируют выпустить восьмую студийную пластинку уже в этом году.



«Мы, участники MISERY INDEX, очень рады вернуться в уютные, мрачные объятия семьи Season Of Mist! Восхитительный запах классического независимого лейбла одновременно гостеприимен и опьяняет. Подобно менестрелям былых времен, мы несколько лет блуждали по пустыне, пока не нашли дорогу обратно, туда, где наше место. Выпьем за то, чтобы впереди у нас были замечательные совместные дни!»







