GRAHAM BONNET, BOB DAISLEY, DON AIREY, CARMINE APPICE And BUMBLEFOOT исполняют RAINBOW



19 июня состоится выход нового трибьюта RAINBOW — "Ride The Rainbow - The Ultimate Tribute To Ritchie Blackmore's Rainbow". Первый фрагмент из этого релиза, версия Long Live Rock 'N' Roll, доступна для прослушивания:



01. Long Live Rock 'N' Roll - Bob Daisley, Graham Bonnet, Ron "Bumblefoot" Thal, Carmine Appice, Don Airey

02. Man On The Silver Mountain - Sebastian Bach, Doug Aldrich, Bob Daisley, Carmine Appice, Mick Box, Jonathan Cain

03. Stargazer - Derek Sherinian, Marty Friedman, Vinny Appice, Jürgen Engler, Joe Bouchard, Ronnie Romero

04. Lady Of The Lake - ANGEL

05. Rainbow Eyes - Mike Tramp

06. Since You Been Gone - Marty Friedman, Vinny Appice, Graham Bonnet, Jürgen Engler

07. Kill The King - Rick Wakeman, Bob Daisley, Vinnie Moore, Marc Lopes, Chris Adler

08. The Temple Of The King - Steve Morse, Phil Soussan, Ronnie Romero, Simon Wright, Jonathan Cain, Kevin James Morse

09. Jealous Lover - George Lynch, Vinny Appice, Andrew Freeman, David Ellefson, Jonathan Cain

10. I Surrender - Eric Gales, Tim "Ripper" Owens, Phil Soussan, Don Airey, Chris Adler

11. Catch The Rainbow - Doogie White, Derek Sherinian, Chris Poland, Vinny Appice, Bob Daisley

12. Street Of Dreams - Paul Shortino, Joel Hoekstra, Joe Bouchard, Fred Aching, Jonathan Cain

13. Stone Cold - Vivian Campbell, Joe Lynn Turner

14. I Surrender - Marcus Nand, Candice Night







