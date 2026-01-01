GRAHAM BONNET, BOB DAISLEY, DON AIREY, CARMINE APPICE And BUMBLEFOOT исполняют RAINBOW
19 июня состоится выход нового трибьюта RAINBOW — "Ride The Rainbow - The Ultimate Tribute To Ritchie Blackmore's Rainbow". Первый фрагмент из этого релиза, версия Long Live Rock 'N' Roll, доступна для прослушивания:
01. Long Live Rock 'N' Roll - Bob Daisley, Graham Bonnet, Ron "Bumblefoot" Thal, Carmine Appice, Don Airey
02. Man On The Silver Mountain - Sebastian Bach, Doug Aldrich, Bob Daisley, Carmine Appice, Mick Box, Jonathan Cain
03. Stargazer - Derek Sherinian, Marty Friedman, Vinny Appice, Jürgen Engler, Joe Bouchard, Ronnie Romero
04. Lady Of The Lake - ANGEL
05. Rainbow Eyes - Mike Tramp
06. Since You Been Gone - Marty Friedman, Vinny Appice, Graham Bonnet, Jürgen Engler
07. Kill The King - Rick Wakeman, Bob Daisley, Vinnie Moore, Marc Lopes, Chris Adler
08. The Temple Of The King - Steve Morse, Phil Soussan, Ronnie Romero, Simon Wright, Jonathan Cain, Kevin James Morse
09. Jealous Lover - George Lynch, Vinny Appice, Andrew Freeman, David Ellefson, Jonathan Cain
10. I Surrender - Eric Gales, Tim "Ripper" Owens, Phil Soussan, Don Airey, Chris Adler
11. Catch The Rainbow - Doogie White, Derek Sherinian, Chris Poland, Vinny Appice, Bob Daisley
12. Street Of Dreams - Paul Shortino, Joel Hoekstra, Joe Bouchard, Fred Aching, Jonathan Cain
13. Stone Cold - Vivian Campbell, Joe Lynn Turner
14. I Surrender - Marcus Nand, Candice Night
