*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
24 апр 2026 : 		 DARKEST HOUR начнут запись весной

25 фев 2024 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

13 янв 2024 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

15 ноя 2023 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

12 июл 2023 : 		 DARKEST HOUR на MNRK HEAVY

4 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARKEST HOUR

3 фев 2021 : 		 Концертное видео DARKEST HOUR

11 авг 2020 : 		 DARKEST HOUR дадут онлайн-концерт

31 июл 2020 : 		 DARKEST HOUR расстались с гитаристом

12 ноя 2018 : 		 Мороженое от DARKEST HOUR

3 фев 2018 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

29 мар 2017 : 		 DARKEST HOUR выпустят кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

7 янв 2017 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

17 дек 2016 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

16 дек 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет весной

14 сен 2016 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет зимой

10 май 2016 : 		 DARKEST HOUR запишут новый альбом осенью

5 авг 2014 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

23 июл 2014 : 		 Новая песня DARKEST HOUR

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DARKEST HOUR

27 июн 2014 : 		 Новый альбом DARKEST HOUR выйдет в августе

21 авг 2013 : 		 DARKEST HOUR завершили предварительную работу над альбомом

18 июн 2013 : 		 DARKEST HOUR на SUMERIAN RECORDS

13 июл 2012 : 		 Новое видео DARKEST HOUR

7 июн 2012 : 		 DARKEST HOUR расстались с басистом, ему найдена замена
DARKEST HOUR начнут запись весной



zoom
DARKEST HOUR сообщили о том, что отправятся в студию в мае вместе с продюсером Mark'ом Lewis'ом (WHITECHAPEL, TRIVIUM, THE BLACK DAHLIA MURDER, CANNIBAL CORPSE).

Mike Schleibaum: «Идея поработать с Mark'ом чрезвычайно увлекательна. Он был участником многих очень успешных и легендарных металлических альбомов, и его вклад и видение всего этого будут важны для создания этого совершенно особенного альбома, уникального, классического и совершенного!»

Lewis добавляет: «Я в восторге от того, что наконец-то оказался в студии со своими старыми друзьями для записи альбома DARKEST HOUR. То, о чем говорили целую вечность, происходит в нужное время. Этот альбом будет потрясающим!»

Schleibaum продолжает: «Мне очень нравится, что этот альбом получился таким трэшевым и агрессивным, сохранив при этом основную мелодику, которой мы так известны. Это лучшее сочетание всех альбомов DARKEST HOUR в одном, и так приятно наблюдать за тем, как все это объединяется. Сейчас в группе царит атмосфера взаимопонимания, и каждый привносит в нее что-то уникальное и особенное. Гитарные соло — это новый уровень; партия барабанов и ритм-секция группы просто невероятно слажены, и я в восторге от того, как John на этот раз использовал все тексты. В этих песнях есть что-то особенное и волшебное».

Вокалист DARKEST HOUR John Henry добавляет: «Может показаться, что после 30 с лишним лет и 10 альбомов трудно найти вдохновение для создания чего-то свежего и новомодного, но с этим альбомом это не так уж далеко от истины. В эпоху, когда технологии угрожают искусству, мы решили сохранить его как можно более органичным, и вы можете это услышать. Это звук, с которым пятеро друзей собираются вместе и совместно творят, и, возможно, самое главное, веселятся, пока мы это делаем. Когда я собрал эти песни воедино, я снова почувствовал себя 15-летним. Для меня это идеальный баланс нового и классического DARKEST HOUR, а присутствие Mark'a, который продюсирует некоторые из наших любимых произведений в стиле модерн-металл, не поддается описанию. Действительно, не могу дождаться, когда мир его услышит это!»

Одновременно с этим объявлением DARKEST HOUR подтвердили, что возобновили свое глобальное партнерство с MNRK Heavy, лейблом, на котором в 2024 году вышел получивший признание критиков альбом группы "Perpetual | Terminal".




