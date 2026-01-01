DARKEST HOUR начнут запись весной



DARKEST HOUR сообщили о том, что отправятся в студию в мае вместе с продюсером Mark'ом Lewis'ом (WHITECHAPEL, TRIVIUM, THE BLACK DAHLIA MURDER, CANNIBAL CORPSE).



Mike Schleibaum: «Идея поработать с Mark'ом чрезвычайно увлекательна. Он был участником многих очень успешных и легендарных металлических альбомов, и его вклад и видение всего этого будут важны для создания этого совершенно особенного альбома, уникального, классического и совершенного!»



Lewis добавляет: «Я в восторге от того, что наконец-то оказался в студии со своими старыми друзьями для записи альбома DARKEST HOUR. То, о чем говорили целую вечность, происходит в нужное время. Этот альбом будет потрясающим!»



Schleibaum продолжает: «Мне очень нравится, что этот альбом получился таким трэшевым и агрессивным, сохранив при этом основную мелодику, которой мы так известны. Это лучшее сочетание всех альбомов DARKEST HOUR в одном, и так приятно наблюдать за тем, как все это объединяется. Сейчас в группе царит атмосфера взаимопонимания, и каждый привносит в нее что-то уникальное и особенное. Гитарные соло — это новый уровень; партия барабанов и ритм-секция группы просто невероятно слажены, и я в восторге от того, как John на этот раз использовал все тексты. В этих песнях есть что-то особенное и волшебное».



Вокалист DARKEST HOUR John Henry добавляет: «Может показаться, что после 30 с лишним лет и 10 альбомов трудно найти вдохновение для создания чего-то свежего и новомодного, но с этим альбомом это не так уж далеко от истины. В эпоху, когда технологии угрожают искусству, мы решили сохранить его как можно более органичным, и вы можете это услышать. Это звук, с которым пятеро друзей собираются вместе и совместно творят, и, возможно, самое главное, веселятся, пока мы это делаем. Когда я собрал эти песни воедино, я снова почувствовал себя 15-летним. Для меня это идеальный баланс нового и классического DARKEST HOUR, а присутствие Mark'a, который продюсирует некоторые из наших любимых произведений в стиле модерн-металл, не поддается описанию. Действительно, не могу дождаться, когда мир его услышит это!»



Одновременно с этим объявлением DARKEST HOUR подтвердили, что возобновили свое глобальное партнерство с MNRK Heavy, лейблом, на котором в 2024 году вышел получивший признание критиков альбом группы "Perpetual | Terminal".







