Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

GWAR

*



24 апр 2026 : 		 Один из основателей GWAR борется с раком

30 июл 2025 : 		 Новое видео GWAR

7 июн 2025 : 		 Новое видео GWAR

16 апр 2025 : 		 Новое видео GWAR

19 июл 2024 : 		 GWAR исполняют песню Кена

7 ноя 2023 : 		 Из GWAR уходит гитарист

17 окт 2023 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к GWAR

3 сен 2023 : 		 Визуальный ряд от GWAR

12 июн 2023 : 		 Обновленный трек GWAR

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GWAR

22 окт 2022 : 		 Lizzy Hale в новом видео GWAR

6 июн 2022 : 		 Новое видео GWAR

22 май 2022 : 		 Новая песня GWAR

27 апр 2022 : 		 Новое видео GWAR

28 янв 2022 : 		 Новый альбом GWAR выйдет летом

1 окт 2021 : 		 GWAR выпустили NFT

30 сен 2021 : 		 Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR

14 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GWAR

20 июл 2021 : 		 Концертный релиз GWAR выйдет осенью

29 июн 2021 : 		 Фигурка от GWAR

7 май 2021 : 		 Виски GWAR выйдет весной

1 май 2021 : 		 Новое видео GWAR

26 мар 2021 : 		 Новый ЕР GWAR выйдет весной

24 мар 2021 : 		 GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч

22 дек 2020 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN

11 дек 2020 : 		 GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Один из основателей GWAR борется с раком



zoom
GWAR сообщили о том, что CHUCK VARGA, он же Sexecutioner, борется с раком. В ответ на это группа и ее многочисленное сообщество запустили общенациональную кампанию по сдаче крови в его честь.

Фанатам рекомендуется найти ближайший к ним банк крови и либо зарегистрироваться в качестве доноров, либо сдать кровь ради Chuck'a. В качестве благодарности участники получат в подарок эксклюзивную футболку, дизайн которой разработал он сам.

Эта кампания дает поклонникам GWAR возможность проявить себя по-настоящему и со смыслом, помогая спасать жизни и одновременно чествуя персонажа и создателя, который так много дал миру группы. Сделайте пожертвование и получите эксклюзивную футболку здесь.

Работа Varg'a как Sexecutioner оставила неизгладимый след в наследии GWAR. Теперь у фанатов есть шанс что-то сделать в ответ. Найдите банк крови, примите участие и помогите изменить ситуацию к лучшему. Сдавайте кровь. Чествуйте Sexecutioner. Сохраните наследие.

Он был одним из основателей группы GWAR, которая была образована в 1984 году, и его работой, как межгалактического Sexecutioner, было "следить за тем, чтобы кровь поступала во все нужные места". Varga пел в группе и создал многие костюмы для коллектива. Почти десять лет назад он рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Я описываю это как краш-мат. Это дает мне особые способности. Я падал со сцены с высоты пяти футов на бетонный пол и подпрыгивал, как Super Ball".

Ему нравится характеризовать себя как частичного иллюстратора комиксов, частичного дизайнера спецэффектов, частичного скульптора, впечатленного несколькими научно-фантастическими романами, одетого в резиновую маску и наделенного извращенным чувством юмора. В 1985 году он стал соучредителем Slave Pit Studios и основал театральную рок-сенсацию GWAR. Он участвовал в восьми крупных постановках, более чем 1000 концертных выступлениях и стал соавтором двух полнометражных фильмов, получивших две номинации на "Грэмми" и золото. В это время Varga выступал как Sexecutioner. Его искусство было описано как "сногсшибательное, извращенное и запредельное, просто запредельное!"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 29

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом