Один из основателей GWAR борется с раком



GWAR сообщили о том, что CHUCK VARGA, он же Sexecutioner, борется с раком. В ответ на это группа и ее многочисленное сообщество запустили общенациональную кампанию по сдаче крови в его честь.



Фанатам рекомендуется найти ближайший к ним банк крови и либо зарегистрироваться в качестве доноров, либо сдать кровь ради Chuck'a. В качестве благодарности участники получат в подарок эксклюзивную футболку, дизайн которой разработал он сам.



Эта кампания дает поклонникам GWAR возможность проявить себя по-настоящему и со смыслом, помогая спасать жизни и одновременно чествуя персонажа и создателя, который так много дал миру группы. Сделайте пожертвование и получите эксклюзивную футболку здесь.



Работа Varg'a как Sexecutioner оставила неизгладимый след в наследии GWAR. Теперь у фанатов есть шанс что-то сделать в ответ. Найдите банк крови, примите участие и помогите изменить ситуацию к лучшему. Сдавайте кровь. Чествуйте Sexecutioner. Сохраните наследие.



Он был одним из основателей группы GWAR, которая была образована в 1984 году, и его работой, как межгалактического Sexecutioner, было "следить за тем, чтобы кровь поступала во все нужные места". Varga пел в группе и создал многие костюмы для коллектива. Почти десять лет назад он рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Я описываю это как краш-мат. Это дает мне особые способности. Я падал со сцены с высоты пяти футов на бетонный пол и подпрыгивал, как Super Ball".



Ему нравится характеризовать себя как частичного иллюстратора комиксов, частичного дизайнера спецэффектов, частичного скульптора, впечатленного несколькими научно-фантастическими романами, одетого в резиновую маску и наделенного извращенным чувством юмора. В 1985 году он стал соучредителем Slave Pit Studios и основал театральную рок-сенсацию GWAR. Он участвовал в восьми крупных постановках, более чем 1000 концертных выступлениях и стал соавтором двух полнометражных фильмов, получивших две номинации на "Грэмми" и золото. В это время Varga выступал как Sexecutioner. Его искусство было описано как "сногсшибательное, извращенное и запредельное, просто запредельное!"







