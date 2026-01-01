Оригинальный вокалист FOREIGNER: «У Mick'a последняя стадия»



В рамках недавнего интервью LOU GRAMM рассказал о своих нынешних отношениях с основателем Mick Jones. Он ответил: «Всё довольно неплохо. Он сейчас на поздней стадии Альцгеймера. Так что наши разговоры… Я даже не могу понять, в каком он состоянии. Он отстранённый».



Lou, который выступает с Foreigner в качестве специального гостя на отдельных концертах их юбилейного тура к 50-летию, рассказал в отдельном интервью News-Press, что выходит на сцену с группой в честь Mick'a, о котором ранее говорили, что он борется с болезнью Паркинсона и не может участвовать в выступлениях.



«Этот Foreigner — творение Mick'a, — сказал Lou о нынешнем составе группы. — Он играл с ними, не знаю, лет 25 или около того. И сейчас он уже не может выступать. Он на последней стадии.



В последний раз, когда мы разговаривали, я сказал ему, что поеду в тур с группой в честь 50-летия. И это сделало его по-настоящему счастливым. Я и сам считаю это честью — поехать в тур в любом случае. Так что я не мог бы быть более доволен. Я делаю это ради группы и ради Mick'a … Думаю, это правильно. И мне нравится петь эти песни. И нынешний состав Foreigner — очень сильный».



Lou также отметил, что ему комфортно выступать с нынешней версией группы:



«Отличные ребята. Они играют музыку так, как она должна звучать, и всё очень удобно… Они любят эту музыку. Играют её правильно и остаются очень близки к партиям с альбомов. Поэтому для публики это как будто слышишь запись. Мне это тоже нравится — так мне легче петь».



Ранее Gramm довольно открыто говорил о своих разногласиях с Jones'ом, особенно после окончательного ухода из Foreigner в начале 2003 года. Но спустя несколько месяцев после включения группы в Зал славы рок-н-ролла в октябре 2024 года он признался журналу Billboard, что пересмотрел своё отношение.



«После [церемонии включения] у меня возникло ощущение, что лично мне нужно найти способ отпустить некоторые моменты, за которые я держался годами — и, как поётся в песне, просто “let it be”», — сказал он.







