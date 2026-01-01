24 апр 2026 : 		 Оригинальный вокалист FOREIGNER: «У Mick'a последняя стадия»

20 апр 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

15 апр 2026 : 		 Новый релиз FOREIGNER

22 мар 2026 : 		 Акустика от FOREIGNER

20 мар 2026 : 		 Концертные клипы FOREIGNER

12 мар 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

25 фев 2026 : 		 Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал

21 янв 2026 : 		 JEFF PILSON о текущем составе FOREIGNER

18 дек 2025 : 		 FOREIGNER получили золото

9 дек 2025 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

2 дек 2025 : 		 Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»
Оригинальный вокалист FOREIGNER: «У Mick'a последняя стадия»



В рамках недавнего интервью LOU GRAMM рассказал о своих нынешних отношениях с основателем Mick Jones. Он ответил: «Всё довольно неплохо. Он сейчас на поздней стадии Альцгеймера. Так что наши разговоры… Я даже не могу понять, в каком он состоянии. Он отстранённый».

Lou, который выступает с Foreigner в качестве специального гостя на отдельных концертах их юбилейного тура к 50-летию, рассказал в отдельном интервью News-Press, что выходит на сцену с группой в честь Mick'a, о котором ранее говорили, что он борется с болезнью Паркинсона и не может участвовать в выступлениях.

«Этот Foreigner — творение Mick'a, — сказал Lou о нынешнем составе группы. — Он играл с ними, не знаю, лет 25 или около того. И сейчас он уже не может выступать. Он на последней стадии.

В последний раз, когда мы разговаривали, я сказал ему, что поеду в тур с группой в честь 50-летия. И это сделало его по-настоящему счастливым. Я и сам считаю это честью — поехать в тур в любом случае. Так что я не мог бы быть более доволен. Я делаю это ради группы и ради Mick'a … Думаю, это правильно. И мне нравится петь эти песни. И нынешний состав Foreigner — очень сильный».

Lou также отметил, что ему комфортно выступать с нынешней версией группы:

«Отличные ребята. Они играют музыку так, как она должна звучать, и всё очень удобно… Они любят эту музыку. Играют её правильно и остаются очень близки к партиям с альбомов. Поэтому для публики это как будто слышишь запись. Мне это тоже нравится — так мне легче петь».

Ранее Gramm довольно открыто говорил о своих разногласиях с Jones'ом, особенно после окончательного ухода из Foreigner в начале 2003 года. Но спустя несколько месяцев после включения группы в Зал славы рок-н-ролла в октябре 2024 года он признался журналу Billboard, что пересмотрел своё отношение.

«После [церемонии включения] у меня возникло ощущение, что лично мне нужно найти способ отпустить некоторые моменты, за которые я держался годами — и, как поётся в песне, просто “let it be”», — сказал он.




