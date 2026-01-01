Новая песня MUSE

Cryogen, новое видео MUSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘The Wow! Signal’, релиз которого намечен на 26 июня на Warner Music:



The Dark Forest

Nightshift Superstar

Shimmering Scars

Cryogen

Be With You

Hexagons

The Sickness In You & I

Unravelling

Hush

Space Debris











