Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Gus G

*



24 апр 2026 : 		 MATT BARLOW в новом клипе GUS G.

24 апр 2026 : 		 GUS G не расстроился, что его не пригласили на последний концерт OZZY OSBOURNE

14 апр 2026 : 		 GUS G: «Ну в какие группы мне идти после OZZY?»

19 мар 2026 : 		 DORO в новом видео GUS G.

20 фев 2026 : 		 MATT BARLOW, RONNIE ROMERO, DORO PESCH And DINO JELUSICK на новом альбоме GUS G.

5 янв 2026 : 		 GUS G. работает сразу над двумя альбомами

20 сен 2025 : 		 GUS G. выступил с ROY KHAN

4 авг 2025 : 		 GUS G и Ronnie Romero почтили память Оззи

21 июн 2025 : 		 Новое видео GUS G & Ronnie Romero

10 май 2025 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

27 май 2024 : 		 GUS G присоединился на сцене к GLENN HUGHES

23 май 2024 : 		 5 любимых риффов GUS G.

9 апр 2024 : 		 GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON

6 апр 2024 : 		 GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»

14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MATT BARLOW в новом клипе GUS G.



zoom
Dancing With Deat feat. MATT BARLOW, новое видео GUS G., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Steel Burner", выходящего 24 апреля на Metal Department Records:

01. Steel Burner
02. Nothing Can Break Me (featuring Doro Pesch)
03. Dancing With Death (featuring Matt Barlow)
04. Advent
05. What If
06. Frenemy (featuring Ronnie Romero)
07. No One Has To Know (featuring Dino "Jelusick" Jelusić)
08. Confession
09. My Premonition (featuring Ronnie Romero)
10. Closure

Состав записи:

Gus G.: All guitars, bass, keyboards, drums
Doro Pesch: Vocals on track 2
Matt Barlow: Vocals on track 3
Ronnie Romero: Vocals on tracks 6 and 8
Dino "Jelusick" Jelusić: Vocals on track 7
Andrea Arcangeli: Bass on tracks 6 and 8
Dennis Ward: Bass on track 2








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 17

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом