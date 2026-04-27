27 апр 2026



JOE LYNN TURNER целиком сыграл дебют



JOE LYNN TURNER в рамках текущего скандинавского тура целиком исполняет материал дебютного сольного альбома "Rescue You" — видео с выступления 26 апреля в Осло, доступно для просмотра ниже.











