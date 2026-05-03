*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Russell Allen's Atomic Soul

RUSSELL ALLEN планирует выпуск новой музыки



RUSSELL'a ALLEN'a в недавнем интервью спросили, не планирует ли он выпуск еще сольной музыки:

«Ну, да, есть такие планы. Я хотел выпустить эту песню, потому что сейчас Месяц распространения информации об аутизме. Я хотел выпустить эту песню, чтобы помочь повысить осведомленность и все такое. И в планах еще поработать. SYMPHONY X сейчас [работают] над [новым] альбомом. Но у меня есть куча материала, который я начал писать много лет назад, есть и другие темы, которые я пишу прямо сейчас и собираю воедино. Так что в планах выпустить только синглы. Я имею в виду, что когда-нибудь это может стать альбомом, но сейчас я не пытаюсь сделать это приоритетом. Приоритетом является только эта песня и просто желание сделать что-то хорошее с музыкой, с моей музыкой для людей. И на этом все. Я хочу попробовать и изучить кое-что еще. Если вы знакомы с тем, что я делаю, то понимаете, насколько эта песня отличается от моего привычного материала. Но я надеюсь, что это открывает дверь к моему внутреннему миру, к выразительности и к каким-то деликатным темам, которые, могут заинтересовать людей, и это дает мне возможность исследовать другие подобные цели в будущем».




3 май 2026
Nord61
Отличная баллада в прекрасной струнной аранжировке. Красавчик Расселл.
P.S. Хотелось бы услышать ещё хоть разок альбом, сработанный (подобно Atomic Soul 2005-го) в блюз-хардовом ключе.
