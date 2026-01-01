SATANIC PLANET на Relapse



Relapse Records сообщили о заключении контракта с группой SATANIC PLANET, в состав которой входят Lucien Greaves (The Satanic Temple co-founder and spokesperson),Luke Henshaw (PLANET B, SONIDO DE LA FRONTERA),Dave Lombardo (SLAYER, MISFITS, MR. BUNGLE, DEAD CROSS) и Justin Pearson (THE LOCUST, DEAD CROSS, SWING KIDS, DEAF CLUB).



Greaves: «Я очень рад работать с Relapse, чтобы донести до мира самую сатанинскую музыку для сатанистов, которая когда-либо была записана, наполненную высшей этикой и активистским духом Сатанинского храма. Религиозная музыка стала намного интереснее. Пусть это послужит саундтреком к фильму "Сатанинское пробуждение"».



Pearson: «Как поклонник музыкального каталога Relapse, я благодарен, что SATANIC PLANET станут частью лейбла со своим новым творением. Я считаю, что эклектичный характер артистов Relapse идеально подходит для того, что мы создали, и я считаю, что это неопределимый акт провокационного искусства».







