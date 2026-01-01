28 апр 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Я не планировал оказаться в LED ZEPPELIN после смерти Джона»

13 апр 2026 : 		 Новое демо от LED ZEPPELIN

13 мар 2026 : 		 Новый релиз LED ZEPPELIN выйдет весной

21 окт 2025 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN претендует на награду

16 сен 2025 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от HARP TWINS/VOFGANG TWINS

13 авг 2025 : 		 Новая книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

5 авг 2025 : 		 Ремастированный трек от LED ZEPPELIN

25 июл 2025 : 		 Концертный ЕР LED ZEPPELIN выйдет осенью

12 фев 2025 : 		 Документальный фильм LED ZEPPELIN стал самым успешным музыкальным релизом в IMAX

23 янв 2025 : 		 Тизер фильма о LED ZEPPELIN

7 дек 2024 : 		 Альбомы LED ZEPPELIN вернулись в чарты

7 дек 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN покажут в кино

7 сен 2024 : 		 CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN

15 июл 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года

2 июн 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года

22 май 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны

13 май 2024 : 		 ROBERT PLANT создал новый микс классики LED ZEPPELIN

20 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

8 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

20 фев 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года

5 фев 2024 : 		 JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN

21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN
CARMINE APPICE: «Я не планировал оказаться в LED ZEPPELIN после смерти Джона»



CARMINE APPICE в недавнем интервью спросили, есть ли толика правды в том, что его сватали в LED ZEPPELIN после смерти Джона Бонэма:

«Ходили такие слухи. Ходили слухи, что это буду либо я, либо Кози Пауэлл».

На вопрос, присоединился бы он к LED ZEPPELIN, если бы ему предложили, Appice ответил:

«Я бы присоединился, но в то время я играл с Родом Стюартом. Не то чтобы я был свободен. Мы тогда только закончили шестидневную концертную программу в Forum в Лос-Анджелесе.

Итак, Род спросил меня: "Ты присоединишься к LED ZEPPELIN?" Я ответил: "Насколько я знаю, нет. Я в курсе, что об этом ходят слухи, но мне никто не звонил". Он сказал: "Это хорошо. Давай поддержим эти слухи. Ходят слухи, что я собираюсь уйти на покой, так что давай продолжим в том же духе. Так мы продадим больше билетов". Я ответил: "Хорошо". Так мы и сделали. Но со мной никто не говорил на эту тему».




