CARMINE APPICE: «Я не планировал оказаться в LED ZEPPELIN после смерти Джона»



CARMINE APPICE в недавнем интервью спросили, есть ли толика правды в том, что его сватали в LED ZEPPELIN после смерти Джона Бонэма:



«Ходили такие слухи. Ходили слухи, что это буду либо я, либо Кози Пауэлл».



На вопрос, присоединился бы он к LED ZEPPELIN, если бы ему предложили, Appice ответил:



«Я бы присоединился, но в то время я играл с Родом Стюартом. Не то чтобы я был свободен. Мы тогда только закончили шестидневную концертную программу в Forum в Лос-Анджелесе.



Итак, Род спросил меня: "Ты присоединишься к LED ZEPPELIN?" Я ответил: "Насколько я знаю, нет. Я в курсе, что об этом ходят слухи, но мне никто не звонил". Он сказал: "Это хорошо. Давай поддержим эти слухи. Ходят слухи, что я собираюсь уйти на покой, так что давай продолжим в том же духе. Так мы продадим больше билетов". Я ответил: "Хорошо". Так мы и сделали. Но со мной никто не говорил на эту тему».







