Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
Показать далее
| - |

|||| 27 апр 2026

MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA



zoom
MEGADETH впервые исполнили свою версию хита METALLICA "Ride The Lightning" на публике — премьера состоялась 26 апреля на Movistar Arena, Bogota, Colombia:

01. Tipping Point
02. Hangar 18
03. Wake Up Dead
04. In My Darkest Hour
05. Skin O' My Teeth
06. I Don't Care
07. She-Wolf
08. Sweating Bullets
09. This Was My Life
10. Angry Again
11. Trust
12. Tornado Of Souls
13. Let There Be Shred
14. Mechanix
15. Ride The Lightning (METALLICA song) (Live debut)
16. Peace Sells
17. Symphony Of Destruction

Encore:

18. Holy Wars... The Punishment Due




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 апр 2026
WahrandPhain
В смысле - свою версию?? Это же песня рыжего, а теннисист с ковбоем ее украли!
27 апр 2026
o
overgrin
тоже хреновое исполнение-смотреть Не интересно
28 апр 2026
gravitgroove
Круг замкнулся: если Фольга просто плохо исполняют инструментальную часть, то Давид Эмильяныч мог бы дополнить это безобразие своим крехтением. Им просто Необходимо исполнить эту песню всем вместе и чтобы Мастейн в этот момент стоял у микрофона.
28 апр 2026
Red One
Оззи за месяц до смерти в свои 76 куда лучше пел
просмотров: 394

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом