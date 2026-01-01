3 май 2026



PETER CRISS вспоминает реюнион KISS



PETER CRISS в интеhвью WRIF рассказал о своём появлении вместе с Эйсом Фрейли на записи специального выпуска KISS "MTV Unplugged" в августе 1995 года, который послужил катализатором для мирового тура воссоединения KISS в 1996 году:



«Мы были в своём туре — Эйс и я. Он назывался "Bad Boys Tour". Мы гастролировали вместе. Это были трудные времена. Мы не выступали на стадионах. Мы играли в залах на 500 мест, и нам этого не хватало — мы скучали по такой жизни. И у тогдашнего состава KISS тоже дела шли неважно. Они играли на разных мероприятиях KISS, так что они тоже были не в лучшем положении. И вот мы собрались и порепетировали. Я посмотрел в глаза Джина Симмонса, и всё, что я увидел, это "ка-чинг, ка-чинг, ка-чинг" [имитирует звук кассового аппарата — прим. ред.], мелькнувшее в его зрачках, когда я исполнил "Hard Look Woman", и я подумал: "В этом что-то есть". И я понял, что мы по-прежнему звучим потрясающе, мы по-прежнему звучим здорово. Волшебство всё ещё ощущалось. И я помню забавную вещь: когда мы выступали на MTV Unplugged, фанаты освистывали Eric'a и Bruce'a. А Эйс говорил: "Да заткнитесь вы. Они — часть семьи". Фанаты внезапно перестали принимать тех участников, они хотели вернуть оригинальную группу. А потом, две недели спустя, я был в туре со своей группой где-то в Канаде, и мне позвонил менеджер KISS Док Макги и сказал: "Мы хотим вернуть оригинальную группу. Мы хотим устроить тур воссоединения. Я знаю, что билеты распроданы на два года вперёд, и это будет второй тур по всему миру. Ты будешь летать на самолёте со всеми привилегиями, со всеми ништяками". А я такой: "Ты шутишь?" Так что мне пришлось потрудиться. Мне пришлось заново выучить все песни KISS, которые я не играл 17 лет. Я вставал утром и шёл в спортзал. Мы отнеслись к этому очень серьёзно, поэтому мне пришлось каждый день ходить в спортзал, чтобы снова прийти в форму, и я её обрёл.



Я нанял преподавателя игры на барабанах. Мы занимались где-то с час. А потом я шёл на репетицию. Затем я ехал домой и смотрел старые фильмы о KISS, чтобы заново освоить движения и то, как мы держимся на сцене. Так что это была серьёзная работа. Но оно того стоило. И когда мы, наконец, были готовы к этому, мы посмотрели в зеркало в тот день, когда поднялись на борт авианосца USS Intrepid, чтобы объявить об этом на пресс-конференции, время как будто остановилось. Мы выглядели одинаково. Казалось, что у нас нет возраста. Мы всё ещё выглядели так, будто нам было чуть за двадцать. Мы посмотрели друг на друга и сказали: "Это будет здорово". Мы взошли на Intrepid, а там были миллионы фотографов со всего мира, которые делали снимки. И мы поняли, что это будет лучшее путешествие в нашей жизни. Мы знали, что это будет здорово. Я оставался с ними ещё восемь лет. А потом всё снова пошло наперекосяк, как это всегда бывает в группах — невозможно изменить пятна на леопарде, особенно в случае с некоторыми участниками группы, — и поэтому мы с Эйсом снова решили: "Я больше не хочу в этом участвовать". Но за те восемь лет, что мы провели в турне "Psycho Circus", всё было хорошо. Было здорово. Приятно, что KISS вернулись на стадионы».







