Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



3 май 2026 : 		 PETER CRISS вспоминает реюнион KISS

19 апр 2026 : 		 KISS сыграют ещё два шоу без грима

18 апр 2026 : 		 ERIC SINGER: «Не думал, что еще сыграю с KISS после 1996 года»

17 апр 2026 : 		 Вокалист KISS: «Только вы пересечете порог, как тут же начнется действо»

16 апр 2026 : 		 Аватары исполнят новые песни KISS

14 апр 2026 : 		 PAUL STANLEY: «KISS выступят в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas 2026»

23 мар 2026 : 		 Вокалист KISS о шоу аватаров

4 фев 2026 : 		 KISS набрали миллиард

22 янв 2026 : 		 Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME

21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS
Показать далее
| - |

|||| 3 май 2026

PETER CRISS вспоминает реюнион KISS



zoom
PETER CRISS в интеhвью WRIF рассказал о своём появлении вместе с Эйсом Фрейли на записи специального выпуска KISS "MTV Unplugged" в августе 1995 года, который послужил катализатором для мирового тура воссоединения KISS в 1996 году:

«Мы были в своём туре — Эйс и я. Он назывался "Bad Boys Tour". Мы гастролировали вместе. Это были трудные времена. Мы не выступали на стадионах. Мы играли в залах на 500 мест, и нам этого не хватало — мы скучали по такой жизни. И у тогдашнего состава KISS тоже дела шли неважно. Они играли на разных мероприятиях KISS, так что они тоже были не в лучшем положении. И вот мы собрались и порепетировали. Я посмотрел в глаза Джина Симмонса, и всё, что я увидел, это "ка-чинг, ка-чинг, ка-чинг" [имитирует звук кассового аппарата — прим. ред.], мелькнувшее в его зрачках, когда я исполнил "Hard Look Woman", и я подумал: "В этом что-то есть". И я понял, что мы по-прежнему звучим потрясающе, мы по-прежнему звучим здорово. Волшебство всё ещё ощущалось. И я помню забавную вещь: когда мы выступали на MTV Unplugged, фанаты освистывали Eric'a и Bruce'a. А Эйс говорил: "Да заткнитесь вы. Они — часть семьи". Фанаты внезапно перестали принимать тех участников, они хотели вернуть оригинальную группу. А потом, две недели спустя, я был в туре со своей группой где-то в Канаде, и мне позвонил менеджер KISS Док Макги и сказал: "Мы хотим вернуть оригинальную группу. Мы хотим устроить тур воссоединения. Я знаю, что билеты распроданы на два года вперёд, и это будет второй тур по всему миру. Ты будешь летать на самолёте со всеми привилегиями, со всеми ништяками". А я такой: "Ты шутишь?" Так что мне пришлось потрудиться. Мне пришлось заново выучить все песни KISS, которые я не играл 17 лет. Я вставал утром и шёл в спортзал. Мы отнеслись к этому очень серьёзно, поэтому мне пришлось каждый день ходить в спортзал, чтобы снова прийти в форму, и я её обрёл.

Я нанял преподавателя игры на барабанах. Мы занимались где-то с час. А потом я шёл на репетицию. Затем я ехал домой и смотрел старые фильмы о KISS, чтобы заново освоить движения и то, как мы держимся на сцене. Так что это была серьёзная работа. Но оно того стоило. И когда мы, наконец, были готовы к этому, мы посмотрели в зеркало в тот день, когда поднялись на борт авианосца USS Intrepid, чтобы объявить об этом на пресс-конференции, время как будто остановилось. Мы выглядели одинаково. Казалось, что у нас нет возраста. Мы всё ещё выглядели так, будто нам было чуть за двадцать. Мы посмотрели друг на друга и сказали: "Это будет здорово". Мы взошли на Intrepid, а там были миллионы фотографов со всего мира, которые делали снимки. И мы поняли, что это будет лучшее путешествие в нашей жизни. Мы знали, что это будет здорово. Я оставался с ними ещё восемь лет. А потом всё снова пошло наперекосяк, как это всегда бывает в группах — невозможно изменить пятна на леопарде, особенно в случае с некоторыми участниками группы, — и поэтому мы с Эйсом снова решили: "Я больше не хочу в этом участвовать". Но за те восемь лет, что мы провели в турне "Psycho Circus", всё было хорошо. Было здорово. Приятно, что KISS вернулись на стадионы».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 504

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом