SULLY ERNA мутит с DOROTHY



SULLY ERNA в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о будущем дуэте с DOROTHY: «Все получилось клево, классный хит, который уже совсем скоро будет выпущен».



По поводу того, как он впервые познакомился с Dorothy во время записи вышеупомянутой песни, Sully сказал:



«Мы с ней изначально сошлись, потому что у нас обоих были кое-какие истории и плохие отношения. Многие люди проходят через подобные вещи, но у нас есть возможность их озвучить и выразить через наше искусство. Итак, мы оба в некотором роде прошли через схожую ситуацию, и нам показалось реально уместным написать об этой ситуации и дать волю чувствам. Так она и случилась и вышла в духе down-and-dirty. Это не баллада, в ней нет ничего слащавого. На самом деле все наоборот».



Dorothy, которая в начале этого месяца отпраздновала свое 40-летие, рассказала ведущему программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", что она в восторге от своих новых отношений.



«Я люблю этого мужчину», — сказала она о 58-летнем Салли. «Он такой хороший, надежный человек. Я чувствую себя с ним в безопасности. И у нас была прекрасная дружба на протяжении многих месяцев. Я никогда в жизни так много не смеялась. У меня аж лицо болит!»











