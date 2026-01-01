Басист BAD RELIGION: «Печально, что некоторые тексты сорокалетней давности сейчас актуальнее, чем тогда»



В рамках недавнего интервью у JAY BENTLEY спросили, стоит ли фанатам «радоваться или впадать в депрессию» из-за того, что тексты группы сейчас «актуальны как никогда», почти спустя четыре десятилетия после их написания:



«Да уж, давайте выберем депрессию. Серьёзно. Правда. Greg Graffin из BAD RELIGION говорил это со сцены — типа: “Вот песня, которой 35 лет, и она до сих пор так же актуальна”, — и это отстой.



Слушай, кто-то сказал: “Сейчас всё настолько плохо, что мы не можем дождаться, когда вы выпустите новый альбом”. И я честно отвечу: я бы лучше обменял новый альбом на то, чтобы всё не было настолько плохо. Понимаешь, о чём я? Я бы предпочёл вообще не делать такую музыку. Я не хочу, чтобы приходилось её делать. Я бы хотел, чтобы всё просто не было настолько дерьмово».



После того как интервьюер заметил, что «величайшие панк-альбомы создавались» в периоды «социального кризиса» и предположил, что BAD RELIGION сейчас, должно быть, черпают «кучу вдохновения» из происходящего в мире, Bentley сказал:



«Честно говоря, к нам как к группе это не совсем применимо. Потому что мы в какой-то момент поняли, что хотим говорить о другом — о том, что значит быть человеком сегодня. Когда мы писали песни для No Control или Recipe For Hate, не имело значения, кто был президентом, кто управлял страной. Имело значение только то, что ты чувствуешь, когда просыпаешься утром — как отец, как студент, как больной человек. Каково это — быть человеком и чувствовать себя вытесненным этим самым “нормальным” — каким бы, б$$$ь, ни было это “нормальное”.



Вот об этом мы и начали говорить. Это не про политику — это про гуманизм. Неважно, где ты живёшь — в Сантьяго, Берлине или в Саудовской Аравии. Если ты отец — ты всё равно переживаешь за своих детей. Если у тебя есть работа — ты всё равно думаешь о доходе и о том, как оплатить счета. И всё это — независимо от того, кто там у руля, потому что ты просто винтик в системе. И мы все такие».







