Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
30 апр 2026 : 		 Басист BAD RELIGION: «Печально, что некоторые тексты сорокалетней давности сейчас актуальнее, чем тогда»

1 май 2025 : 		 BAD RELIGION на пенсию не хотят!

29 авг 2024 : 		 BAD RELIGION отменили все концерты

17 ноя 2022 : 		 BAD RELIGION думают о записи

8 ноя 2022 : 		 Вокалист BAD RELIGION — о глэме: «Тексты порой были очень смешными»

16 окт 2022 : 		 Вокалист BAD RELIGION — о биографии

3 авг 2022 : 		 BAD RELIGION отменили европейский тур

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BAD RELIGION

22 янв 2021 : 		 Нереализованный трек BAD RELIGION

4 дек 2020 : 		 BAD RELIGION проведут четыре концерта

15 окт 2020 : 		 Новая песня BAD RELIGION

10 сен 2020 : 		 Демо от BAD RELIGION

1 сен 2020 : 		 BAD RELIGION работают над материалом

10 авг 2020 : 		 Оркестровая версия классики BAD RELIGION

16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

27 мар 2019 : 		 Новая песня BAD RELIGION

28 фев 2019 : 		 Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной

13 дек 2018 : 		 BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой

14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист BAD RELIGION: «Печально, что некоторые тексты сорокалетней давности сейчас актуальнее, чем тогда»



zoom
В рамках недавнего интервью у JAY BENTLEY спросили, стоит ли фанатам «радоваться или впадать в депрессию» из-за того, что тексты группы сейчас «актуальны как никогда», почти спустя четыре десятилетия после их написания:

«Да уж, давайте выберем депрессию. Серьёзно. Правда. Greg Graffin из BAD RELIGION говорил это со сцены — типа: “Вот песня, которой 35 лет, и она до сих пор так же актуальна”, — и это отстой.

Слушай, кто-то сказал: “Сейчас всё настолько плохо, что мы не можем дождаться, когда вы выпустите новый альбом”. И я честно отвечу: я бы лучше обменял новый альбом на то, чтобы всё не было настолько плохо. Понимаешь, о чём я? Я бы предпочёл вообще не делать такую музыку. Я не хочу, чтобы приходилось её делать. Я бы хотел, чтобы всё просто не было настолько дерьмово».

После того как интервьюер заметил, что «величайшие панк-альбомы создавались» в периоды «социального кризиса» и предположил, что BAD RELIGION сейчас, должно быть, черпают «кучу вдохновения» из происходящего в мире, Bentley сказал:

«Честно говоря, к нам как к группе это не совсем применимо. Потому что мы в какой-то момент поняли, что хотим говорить о другом — о том, что значит быть человеком сегодня. Когда мы писали песни для No Control или Recipe For Hate, не имело значения, кто был президентом, кто управлял страной. Имело значение только то, что ты чувствуешь, когда просыпаешься утром — как отец, как студент, как больной человек. Каково это — быть человеком и чувствовать себя вытесненным этим самым “нормальным” — каким бы, б$$$ь, ни было это “нормальное”.

Вот об этом мы и начали говорить. Это не про политику — это про гуманизм. Неважно, где ты живёшь — в Сантьяго, Берлине или в Саудовской Аравии. Если ты отец — ты всё равно переживаешь за своих детей. Если у тебя есть работа — ты всё равно думаешь о доходе и о том, как оплатить счета. И всё это — независимо от того, кто там у руля, потому что ты просто винтик в системе. И мы все такие».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 23

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом