Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне неинтересно оставаться в группе, если никого из классического состава не будет»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью спросили, хотел бы он остаться частью PRIEST, если однажды возникнет ситуация, при которой вокалист Rob Halford, басист Ian Hill и гитарист Glenn Tipton решат больше не участвовать в жизни группы, но при этом захотят продолжить PRIEST уже без кого-либо из классического состава:



«Не знаю. Наверное, нет. Мне кажется, если ребят там больше не будет — это уже и не PRIEST. Они строили всё это пять десятилетий, и если они больше не захотят этим заниматься, думаю, на этом всё и должно закончиться. Лично я так считаю. Если их в группе больше нет, значит, ей пора уйти на покой. У других может быть другое мнение на этот счет, но моя позиция именно такова. Правда. Если Rob, Glenn и Ian больше не захотят этим заниматься — ну, тогда останемся я, Scott [Travis], Andy [Sneap]… Но PRIEST, мне кажется, значит слишком много, чтобы просто ковылять дальше без таких людей. Так что я бы сказал — нет. Думаю, если их уже не будет в группе, пусть всё останется как есть».







