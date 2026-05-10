Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 26
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 26
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



10 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне неинтересно оставаться в группе, если никого из классического состава не будет»

6 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый материал звучит хорошо!»

27 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»

23 апр 2026 : 		 Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом

21 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Группы и без оригинальных членов могут!»

10 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура

6 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»

2 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Возвращаться домой из тура к дочке — счастье!»

30 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"

27 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне неинтересно оставаться в группе, если никого из классического состава не будет»



zoom
RICHIE FAULKNER в недавнем интервью спросили, хотел бы он остаться частью PRIEST, если однажды возникнет ситуация, при которой вокалист Rob Halford, басист Ian Hill и гитарист Glenn Tipton решат больше не участвовать в жизни группы, но при этом захотят продолжить PRIEST уже без кого-либо из классического состава:

«Не знаю. Наверное, нет. Мне кажется, если ребят там больше не будет — это уже и не PRIEST. Они строили всё это пять десятилетий, и если они больше не захотят этим заниматься, думаю, на этом всё и должно закончиться. Лично я так считаю. Если их в группе больше нет, значит, ей пора уйти на покой. У других может быть другое мнение на этот счет, но моя позиция именно такова. Правда. Если Rob, Glenn и Ian больше не захотят этим заниматься — ну, тогда останемся я, Scott [Travis], Andy [Sneap]… Но PRIEST, мне кажется, значит слишком много, чтобы просто ковылять дальше без таких людей. Так что я бы сказал — нет. Думаю, если их уже не будет в группе, пусть всё останется как есть».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 май 2026
olly71
Блоха управляет собакой )) А кто ему собирается оставлять столь раскрученное место ? Сейчас там как я понял последнее слово за лысым и он принимает все основные решения . как только он физически не сможет быть в группе она закроется и без вариантов . Потому что если бы такая модель работала то до сих пор бы и БИТЛЗ выступали бы под руководством Ринго Старра
просмотров: 599

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом