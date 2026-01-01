7 май 2026



Гитарист GREAT WHITE о своем здоровье



MARK KENDALL в недавнем интервью рассказал о том, как у него дела со здоровьем:



«Да, мне становится лучше. Вообще, это довольно удивительная история. Я позвонил одному своему другу в Чикаго — он невролог — спросил, знает ли он кого-нибудь в Калифорнии по почкам. И он знал. Он свёл меня с доктором Shuch из UCLA, и я встретился с ним. Они посадили меня на иммунотерапию — это такие инфузии — плюс я каждый день принимаю таблетки. Препарат для инфузий называется Keytruda. А ежедневно я принимаю Lenvima. И вся эта штука каким-то образом воздействует на иммунную систему, чтобы та атаковала рак. И опухоль продолжает уменьшаться.



Сейчас всё локализовано только в почке, потому что то, что пошло в рёбра, они смогли убрать радиацией. Так что я прошёл три дня лучевой терапии, и она просто всё это уничтожила. Теперь всё сосредоточено только в почке — примерно вот такого размера; пять сантиметров. И я начинаю чувствовать себя лучше каждый раз, когда слышу новости о том, что она стала меньше».



Говоря о прогнозах врачей, Mark сказал:



«Начинаешь немного загоняться у себя в голове: “Я умираю? Что вообще происходит?” Особенно в тот момент, когда мне только поставили диагноз. Слово на букву “C” — cancer — всегда было тем словом, от которого я хотел держаться подальше. Так что, когда мне поставили диагноз, было страшно. Поэтому я хотел сначала сам получить побольше информации, прежде чем всё это стало публичным или типа того.



А потом, когда опухоль уменьшилась до восьми сантиметров, я уже сказал фанатам: “Эй, у меня вот такая штука”. Но мой врач сказал, что то, что у меня — это контролируемо. Люди живут с этим десятилетиями и могут держать болезнь под контролем, потому что это не такая история, как с раком простаты, когда ты даже не знаешь, что он у тебя есть, а он уже распространился по всему телу, и у тебя нет шансов. Здесь всё иначе — я могу с этим бороться, и оно будет продолжать уменьшаться. Так что в каком-то смысле это хорошая новость. Мне сказали: “Если уж тебе суждено заболеть раком, то лучше пусть это будет рак щитовидки или почки”. Не то чтобы вообще хотелось заболеть раком, но если уж так случилось, то это один из более контролируемых вариантов.



Так что у меня всё нормально. Я чувствую себя хорошо. Я сбросил вес, потом набрал обратно десять фунтов. Так что ем я вполне нормально. Да, на всё это нужно время. Я не был таким худым с тех пор, как мне было лет 15, так что ощущение странное. Люди говорят мне: “Чувак, ты отлично выглядишь”. А я такой: “Ага. Спасибо. У меня рак”. [Смеётся] Но вообще я правда очень благодарен за то, что всё идёт хорошо с тем, что у меня случилось.



Я надеялся, что смогу избежать рака, но у обоих моих родителей он был, так что, думаю, если это у тебя в крови, избежать такого сложно».







