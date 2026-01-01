Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Great White

*



7 май 2026 : 		 Гитарист GREAT WHITE о своем здоровье

17 мар 2026 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Мы подыскиваем студию»

4 мар 2026 : 		 Вокалист GREAT WHITE допускает появление новой музыки

2 мар 2026 : 		 GREAT WHITE не против участия вокалиста в American Idol

26 ноя 2025 : 		 У гитариста GREAT WHITE рак

18 авг 2025 : 		 GREAT WHITE планируют выпустить пару песен

14 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»

5 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»

18 фев 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе

29 дек 2024 : 		 ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE

11 дек 2024 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»

26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»
Показать далее
| - |

|||| 7 май 2026

Гитарист GREAT WHITE о своем здоровье



zoom
MARK KENDALL в недавнем интервью рассказал о том, как у него дела со здоровьем:

«Да, мне становится лучше. Вообще, это довольно удивительная история. Я позвонил одному своему другу в Чикаго — он невролог — спросил, знает ли он кого-нибудь в Калифорнии по почкам. И он знал. Он свёл меня с доктором Shuch из UCLA, и я встретился с ним. Они посадили меня на иммунотерапию — это такие инфузии — плюс я каждый день принимаю таблетки. Препарат для инфузий называется Keytruda. А ежедневно я принимаю Lenvima. И вся эта штука каким-то образом воздействует на иммунную систему, чтобы та атаковала рак. И опухоль продолжает уменьшаться.

Сейчас всё локализовано только в почке, потому что то, что пошло в рёбра, они смогли убрать радиацией. Так что я прошёл три дня лучевой терапии, и она просто всё это уничтожила. Теперь всё сосредоточено только в почке — примерно вот такого размера; пять сантиметров. И я начинаю чувствовать себя лучше каждый раз, когда слышу новости о том, что она стала меньше».

Говоря о прогнозах врачей, Mark сказал:

«Начинаешь немного загоняться у себя в голове: “Я умираю? Что вообще происходит?” Особенно в тот момент, когда мне только поставили диагноз. Слово на букву “C” — cancer — всегда было тем словом, от которого я хотел держаться подальше. Так что, когда мне поставили диагноз, было страшно. Поэтому я хотел сначала сам получить побольше информации, прежде чем всё это стало публичным или типа того.

А потом, когда опухоль уменьшилась до восьми сантиметров, я уже сказал фанатам: “Эй, у меня вот такая штука”. Но мой врач сказал, что то, что у меня — это контролируемо. Люди живут с этим десятилетиями и могут держать болезнь под контролем, потому что это не такая история, как с раком простаты, когда ты даже не знаешь, что он у тебя есть, а он уже распространился по всему телу, и у тебя нет шансов. Здесь всё иначе — я могу с этим бороться, и оно будет продолжать уменьшаться. Так что в каком-то смысле это хорошая новость. Мне сказали: “Если уж тебе суждено заболеть раком, то лучше пусть это будет рак щитовидки или почки”. Не то чтобы вообще хотелось заболеть раком, но если уж так случилось, то это один из более контролируемых вариантов.

Так что у меня всё нормально. Я чувствую себя хорошо. Я сбросил вес, потом набрал обратно десять фунтов. Так что ем я вполне нормально. Да, на всё это нужно время. Я не был таким худым с тех пор, как мне было лет 15, так что ощущение странное. Люди говорят мне: “Чувак, ты отлично выглядишь”. А я такой: “Ага. Спасибо. У меня рак”. [Смеётся] Но вообще я правда очень благодарен за то, что всё идёт хорошо с тем, что у меня случилось.

Я надеялся, что смогу избежать рака, но у обоих моих родителей он был, так что, думаю, если это у тебя в крови, избежать такого сложно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 343

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом