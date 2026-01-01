3 май 2026



Вокалист ICE NINE KILLS: «Тур с METALLICA — одно из главных впечатлений всей моей жизни!»



SPENCER CHARNAS в недавнем интервью рассказал о том, каково это было — гастролировать по стадионам по всему миру вместе с METALLICA в 2023, 2024 и 2025 годах:



«Это было просто невероятно, чувак. Если вернуться к тому, как я вообще полюбил музыку в детстве — это были NIRVANA и METALLICA. Именно эти группы заставили меня захотеть играть на гитаре, учиться играть — будь то “Smells Like Teen Spirit” или “Master Of Puppets”. Так что я всегда был их огромным фанатом. Я видел их в ’97 с отцом — мы ходили в Boston Garden, это, кажется, был тур в поддержку Load. Тот концерт просто взорвал мне мозг. Я могу закрыть глаза и снова там оказаться — настолько всё ярко помню.



Забавно, потому что примерно в то же время я сходил на “Крик”. И тогда как будто одновременно родилась моя любовь к хоррору и к металлу. Так что когда нам позвонили с предложением сыграть тот первый концерт в Вегасе — это было одно шоу на Allegiant Stadium в 2022 — даже если бы на этом всё закончилось, это уже было бы невероятно. А потом нам начали звонить снова и снова… И в итоге — целый мировой тур. Команда, группа, весь их коллектив — они относились к нам просто отлично. Это был один из самых ярких моментов в моей жизни».



Говоря о сцене тура M72 с круговой компоновкой и Snake Pit в центре, Spencer отметил:



«Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть — особенно к такой странной сцене. Она как огромный пончик. И в первые разы я был такой: “Чёрт, я выдыхаюсь”. Пытаюсь носиться по этой штуке. Потому что это же стадион : “Вау, тут надо выкладываться на 150%, столько людей”. Но потом понимаешь, что экраны делают за тебя огромную часть работы. На таких площадках не обязательно носиться как сумасшедший — иногда даже небольшие движения выглядят на камере гораздо масштабнее».



На вопрос, давали ли участники METALLICA какие-то советы ему и его коллегам по ICE NINE KILLS, Spencer ответил:



«Помню, в один из первых дней я разговаривал с James'ом Hetfield'ом. Он такой: “Вы уже поняли, как работать с этой сценой?” Я: “Не особо”. А он: “Да я сам до сих пор пытаюсь разобраться”. Но да, они — профи. И до сих пор звучат и выступают просто фантастически».



Говоря о сценическом волнении, Spencer добавил:



«Иногда бывает. И забавно, что это не всегда самые большие концерты вызывают мандраж — иногда наоборот, маленькие, камерные. Когда ты привык играть на стадионах и аренах, а потом выходишь в небольшой зал, думаешь: “Чёрт, я как-то немного нервничаю”. Но как только начинается первая песня и подростки начинают петь — всё это мгновенно исчезает».







+0 -0



просмотров: 342

