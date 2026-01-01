Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Ice Nine Kills

*



3 май 2026 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Тур с METALLICA — одно из главных впечатлений всей моей жизни!»

21 мар 2026 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

19 фев 2026 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

9 окт 2025 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

20 сен 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Выступления с METALLICA были очень полезны»

9 июл 2025 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2025 : 		 Первое золото ICE NINE KILLS

9 июн 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом»

26 май 2025 : 		 ICE NINE KILLS критикуют за ИИ-картинку

1 апр 2025 : 		 Косметика от вокалиста ICE NINE KILLS

16 янв 2025 : 		 ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров

12 окт 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 сен 2024 : 		 ICE NINE KILLS написали песню для фильма

10 июл 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS x REEL BIG FISH

28 янв 2024 : 		 Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»

17 окт 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

4 окт 2023 : 		 ICE NINE KILLS соберут пазл осенью

31 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

17 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 авг 2022 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

5 апр 2022 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH
Показать далее
| - |

|||| 3 май 2026

Вокалист ICE NINE KILLS: «Тур с METALLICA — одно из главных впечатлений всей моей жизни!»



zoom
SPENCER CHARNAS в недавнем интервью рассказал о том, каково это было — гастролировать по стадионам по всему миру вместе с METALLICA в 2023, 2024 и 2025 годах:

«Это было просто невероятно, чувак. Если вернуться к тому, как я вообще полюбил музыку в детстве — это были NIRVANA и METALLICA. Именно эти группы заставили меня захотеть играть на гитаре, учиться играть — будь то “Smells Like Teen Spirit” или “Master Of Puppets”. Так что я всегда был их огромным фанатом. Я видел их в ’97 с отцом — мы ходили в Boston Garden, это, кажется, был тур в поддержку Load. Тот концерт просто взорвал мне мозг. Я могу закрыть глаза и снова там оказаться — настолько всё ярко помню.

Забавно, потому что примерно в то же время я сходил на “Крик”. И тогда как будто одновременно родилась моя любовь к хоррору и к металлу. Так что когда нам позвонили с предложением сыграть тот первый концерт в Вегасе — это было одно шоу на Allegiant Stadium в 2022 — даже если бы на этом всё закончилось, это уже было бы невероятно. А потом нам начали звонить снова и снова… И в итоге — целый мировой тур. Команда, группа, весь их коллектив — они относились к нам просто отлично. Это был один из самых ярких моментов в моей жизни».

Говоря о сцене тура M72 с круговой компоновкой и Snake Pit в центре, Spencer отметил:

«Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть — особенно к такой странной сцене. Она как огромный пончик. И в первые разы я был такой: “Чёрт, я выдыхаюсь”. Пытаюсь носиться по этой штуке. Потому что это же стадион : “Вау, тут надо выкладываться на 150%, столько людей”. Но потом понимаешь, что экраны делают за тебя огромную часть работы. На таких площадках не обязательно носиться как сумасшедший — иногда даже небольшие движения выглядят на камере гораздо масштабнее».

На вопрос, давали ли участники METALLICA какие-то советы ему и его коллегам по ICE NINE KILLS, Spencer ответил:

«Помню, в один из первых дней я разговаривал с James'ом Hetfield'ом. Он такой: “Вы уже поняли, как работать с этой сценой?” Я: “Не особо”. А он: “Да я сам до сих пор пытаюсь разобраться”. Но да, они — профи. И до сих пор звучат и выступают просто фантастически».

Говоря о сценическом волнении, Spencer добавил:

«Иногда бывает. И забавно, что это не всегда самые большие концерты вызывают мандраж — иногда наоборот, маленькие, камерные. Когда ты привык играть на стадионах и аренах, а потом выходишь в небольшой зал, думаешь: “Чёрт, я как-то немного нервничаю”. Но как только начинается первая песня и подростки начинают петь — всё это мгновенно исчезает».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 342

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом