Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



4 май 2026 : 		 SHANNON LARKIN: «Sully понял, почему я ушел из GODSMACK»

3 май 2026 : 		 SULLY ERNA обещает новую музыку GODSMACK

13 апр 2026 : 		 SAM KOLTUN и WADE MURFF поедут в тур с GODSMACK

15 мар 2026 : 		 Концертный релиз GODSMACK выйдет весной

24 дек 2025 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новый альбом? А почему бы и не...»

1 ноя 2025 : 		 GODSMACK отметят юбилей "Awake"

13 июн 2025 : 		 Новый гитарист GODSMACK благодарен возможности выступить к группой

24 май 2025 : 		 Лидер GODSMACK: «Мы снова контролируем ситуацию»

15 апр 2025 : 		 Альбом GODSMACK впервые выходит на виниле

3 апр 2025 : 		 GODSMACK лишились барабанщика и гитариста

31 мар 2025 : 		 Видео с выступления GODSMACK

26 мар 2025 : 		 GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками

25 мар 2025 : 		 Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии

24 мар 2025 : 		 Полсостава GODSMACK открыли тур

1 дек 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»

9 окт 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»

30 сен 2024 : 		 Винил GODSMACK выйдет осенью

17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES
Показать далее
| - |

|||| 3 май 2026

SULLY ERNA обещает новую музыку GODSMACK



zoom
SULLY ERNA недавно был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", где его спросили верно ли заявлении группы о том, что последний альбом GODSMACK — Lighting Up The Sky (2023) — вероятно станет их последней работой с новым материалом:

«Думаю, пресса это немного не так поняла. Насколько я помню — хотя, может, я тогда был немного не в себе — я сказал, что, скорее всего, это будет последняя полноценная работа GODSMACK в оригинальном составе. Что мы уже не сможем продолжать в таком виде, потому что эти ребята [гитарист Tony Rombola и барабанщик Shannon Larkin] собирались, по сути, выйти на финальный поклон и уйти. И я понимал, что это, скорее всего, последняя большая работа оригинального состава.

Но вот мы здесь. Мы с Robbie Merrill серьёзно поговорили и такие: “Ну что?” Нам нужно было принять решение. И мы решили: “Слушай, у нас ещё есть порох в пороховницах. Я пока не хочу это заканчивать”. Он такой: “Давай продолжим”. Мы привели новых ребят, и всё звучит отлично. Так что да, скорее всего, новая музыка будет. Может, она выйдет не раньше начала 2027 года, но мы точно что-то сделаем. Просто это уже не будет полный оригинальный состав».

После того как ведущий отметили, что Erna, как автор песен, вряд ли когда-либо перестанет писать музыку — будь то сольный материал или работа для GODSMACK, — Sully согласился:

«Да, конечно. Я всегда буду писать музыку. Даже если перестану гастролировать, даже если больше никогда не выпущу альбом — я всё равно буду писать. Возможно, буду писать, продюсировать, аранжировать для других артистов. Может, займусь сольными штуками, коллаборациями — чем угодно. Музыка у меня в крови. Я не собираюсь от неё отказываться.

Но придёт время, когда я скажу: “Ну, может быть…” — и посмотрим, как всё сложится. Мы с Robbie даже обсуждали: если выйдем на сцену и почувствуем, что это уже не то — потому что рядом нет наших “братьев”, и ощущение какое-то чужое — тогда… Мы приняли решение, как и в самом начале группы: сказать “Знаешь что? У нас была отличная история”. Обняться и закрыть эту главу. Нил Пирт однажды мне сказал: “Ничто великое не длится вечно”. И я это чувствую так же.

Когда этот день придёт, мы просто обнимемся, признаем, что это был отличный путь, и уйдём. Но сейчас я так не думаю. Эта группа звучит лучше, чем когда-либо. У нас два новых участника, которые вдохнули новую энергию. И, без сомнений, новая музыка со временем появится. Сейчас у нас впереди много туров — посмотрим, как всё пойдёт, какие будут ощущения».

Erna также рассказал о новых участниках GODSMACK — гитаристе Sam Koltun, который уже гастролировал с группой по Европе в начале 2025 года, и барабанщике Wade Murff:

«Sam теперь с нами на постоянке, он будет новым гитаристом. А барабанщик, которого мы выбрали, — Wade Murff. Он работал с DAUGHTRY и другими артистами. Такой, скорее, “скрытый” парень — не на виду. Но очень мощный музыкант. Отличный человек. Очень внимателен к деталям — как и Sam.

Я полностью уверен в этом составе, хотя репетиции у нас только начинаются на следующей неделе. Но у меня есть ощущение, что всё будет как минимум не хуже, а может, даже лучше, чем раньше. Потому что эти ребята пришли с правильным настроем. Они отнеслись с уважением к нашему каталогу, к самой манере игры. Они не пытались всё переизобрести.

Как ты знаешь, гитара может звучать как гитара, барабаны — как барабаны. Настоящее изменение происходит, когда меняется вокалист. И я уверен, что фанаты смогут прийти и услышать ту же самую музыку, которую они всегда знали — она не будет звучать чужеродно, будто это уже другая группа с новым вокалистом.

И плюс их сценическая подача даже добавляет энергии. Shannon заменить очень сложно — он GOAT. Если ты видел, как он играет, то понимаешь, что это почти невозможно повторить, особенно визуально. Но Wade — сильный. У него отличная техника, он очень уверенно держит партии. Я с радостью возьму их в тур и представлю публике. Это начало новой главы — GODSMACK 2.0».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 май 2026
Altair21
Awake и Faceless прям очень нравились в своё время, заслушаны до дыр)
3 май 2026
G
Gleb Monster
Altair21, первые альбомы были огнь, но с тех пор много воды утекло. после 2007 всё оч плохо.
просмотров: 615

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом