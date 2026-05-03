SULLY ERNA обещает новую музыку GODSMACK



SULLY ERNA недавно был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", где его спросили верно ли заявлении группы о том, что последний альбом GODSMACK — Lighting Up The Sky (2023) — вероятно станет их последней работой с новым материалом:



«Думаю, пресса это немного не так поняла. Насколько я помню — хотя, может, я тогда был немного не в себе — я сказал, что, скорее всего, это будет последняя полноценная работа GODSMACK в оригинальном составе. Что мы уже не сможем продолжать в таком виде, потому что эти ребята [гитарист Tony Rombola и барабанщик Shannon Larkin] собирались, по сути, выйти на финальный поклон и уйти. И я понимал, что это, скорее всего, последняя большая работа оригинального состава.



Но вот мы здесь. Мы с Robbie Merrill серьёзно поговорили и такие: “Ну что?” Нам нужно было принять решение. И мы решили: “Слушай, у нас ещё есть порох в пороховницах. Я пока не хочу это заканчивать”. Он такой: “Давай продолжим”. Мы привели новых ребят, и всё звучит отлично. Так что да, скорее всего, новая музыка будет. Может, она выйдет не раньше начала 2027 года, но мы точно что-то сделаем. Просто это уже не будет полный оригинальный состав».



После того как ведущий отметили, что Erna, как автор песен, вряд ли когда-либо перестанет писать музыку — будь то сольный материал или работа для GODSMACK, — Sully согласился:



«Да, конечно. Я всегда буду писать музыку. Даже если перестану гастролировать, даже если больше никогда не выпущу альбом — я всё равно буду писать. Возможно, буду писать, продюсировать, аранжировать для других артистов. Может, займусь сольными штуками, коллаборациями — чем угодно. Музыка у меня в крови. Я не собираюсь от неё отказываться.



Но придёт время, когда я скажу: “Ну, может быть…” — и посмотрим, как всё сложится. Мы с Robbie даже обсуждали: если выйдем на сцену и почувствуем, что это уже не то — потому что рядом нет наших “братьев”, и ощущение какое-то чужое — тогда… Мы приняли решение, как и в самом начале группы: сказать “Знаешь что? У нас была отличная история”. Обняться и закрыть эту главу. Нил Пирт однажды мне сказал: “Ничто великое не длится вечно”. И я это чувствую так же.



Когда этот день придёт, мы просто обнимемся, признаем, что это был отличный путь, и уйдём. Но сейчас я так не думаю. Эта группа звучит лучше, чем когда-либо. У нас два новых участника, которые вдохнули новую энергию. И, без сомнений, новая музыка со временем появится. Сейчас у нас впереди много туров — посмотрим, как всё пойдёт, какие будут ощущения».



Erna также рассказал о новых участниках GODSMACK — гитаристе Sam Koltun, который уже гастролировал с группой по Европе в начале 2025 года, и барабанщике Wade Murff:



«Sam теперь с нами на постоянке, он будет новым гитаристом. А барабанщик, которого мы выбрали, — Wade Murff. Он работал с DAUGHTRY и другими артистами. Такой, скорее, “скрытый” парень — не на виду. Но очень мощный музыкант. Отличный человек. Очень внимателен к деталям — как и Sam.



Я полностью уверен в этом составе, хотя репетиции у нас только начинаются на следующей неделе. Но у меня есть ощущение, что всё будет как минимум не хуже, а может, даже лучше, чем раньше. Потому что эти ребята пришли с правильным настроем. Они отнеслись с уважением к нашему каталогу, к самой манере игры. Они не пытались всё переизобрести.



Как ты знаешь, гитара может звучать как гитара, барабаны — как барабаны. Настоящее изменение происходит, когда меняется вокалист. И я уверен, что фанаты смогут прийти и услышать ту же самую музыку, которую они всегда знали — она не будет звучать чужеродно, будто это уже другая группа с новым вокалистом.



И плюс их сценическая подача даже добавляет энергии. Shannon заменить очень сложно — он GOAT. Если ты видел, как он играет, то понимаешь, что это почти невозможно повторить, особенно визуально. Но Wade — сильный. У него отличная техника, он очень уверенно держит партии. Я с радостью возьму их в тур и представлю публике. Это начало новой главы — GODSMACK 2.0».







