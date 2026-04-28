Видео полного выступления бывших из VENOM



Tom Gabriel Fischer (a.k.a. Tom Warrior; CELTIC FROST, HELLHAMMER), Thomas "Angelripper" Such (SODOM), Schmier (DESTRUCTION), Piotr "Peter" Wiwczarek (VADER), Attila Csihar (MAYHEM), Andy Brings (SODOM), Dan Lilker (NUCLEAR ASSAULT) и Blake "Bulldözer" Arendell (a.k.a. Blake Arenvurst; INTERCEPTOR) были среди гостевых участников шоу Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray, отмечавших 45-летие альбома VENOM "Welcome To Hell" на фестивале Keep It True 2026:



(Blake "Bulldözer" Arendell on vocals, unless otherwise noted)



01. Witching Hour (VENOM song)

02. Die Hard (VENOM song)

03. Live Like An Angel (Die Like A Devil) (VENOM song) (Jeff Mantas on vocals)

04. Welcome To Hell (VENOM song) (Tom Gabriel Warrior on vocals)

05. Schizo (VENOM song)

06. Poison (VENOM song)

07. Genocide (VENOM song) (Piotr Wiwczarek on vocals)

08. The Seven Gates Of Hell (VENOM song)

09. Buried Alive (VENOM song)

10. Don't Burn The Witch (VENOM song)

11. Angel Dust (VENOM song) (Tom Angelripper on vocals and bass, Andy Brings on guitar)

12. One Thousand Days In Sodom (VENOM song) (Tom Angelripper on vocals and bass, Andy Brings on guitar)

13. Black Metal (VENOM song) (Schmier on vocals)

14. Warhead (VENOM song)

15. The Chanting Of The Priests (VENOM song)

16. In Nomine Satanas (VENOM song) (Dan Lilker on bass)

17. Sons Of Satan (VENOM song) (Dan Lilker on bass)



Encore:



18. Bloodlust (VENOM song) (Attila Csihar on vocals)

19. Countess Bathory (VENOM song) (Diva Satanica on vocals)

20. In League With Satan (VENOM song) (every guest musician on stage)







