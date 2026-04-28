28 апр 2026 : 		 Видео полного выступления бывших из VENOM

15 апр 2026 : 		 Новое видео VENOM

31 мар 2026 : 		 TONY DOLAN: «Ну есть и есть три состава VENOM, мне-то что»

5 мар 2026 : 		 Новое видео VENOM

26 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу

12 дек 2025 : 		 ANTONY 'ABADDON' BRAY выбрал любимый альбом VENOM

2 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе

30 ноя 2025 : 		 MANTAS позвал на концерты CRONOS

21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM
Видео полного выступления бывших из VENOM



Tom Gabriel Fischer (a.k.a. Tom Warrior; CELTIC FROST, HELLHAMMER), Thomas "Angelripper" Such (SODOM), Schmier (DESTRUCTION), Piotr "Peter" Wiwczarek (VADER), Attila Csihar (MAYHEM), Andy Brings (SODOM), Dan Lilker (NUCLEAR ASSAULT) и Blake "Bulldözer" Arendell (a.k.a. Blake Arenvurst; INTERCEPTOR) были среди гостевых участников шоу Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray, отмечавших 45-летие альбома VENOM "Welcome To Hell" на фестивале Keep It True 2026:

(Blake "Bulldözer" Arendell on vocals, unless otherwise noted)

01. Witching Hour (VENOM song)
02. Die Hard (VENOM song)
03. Live Like An Angel (Die Like A Devil) (VENOM song) (Jeff Mantas on vocals)
04. Welcome To Hell (VENOM song) (Tom Gabriel Warrior on vocals)
05. Schizo (VENOM song)
06. Poison (VENOM song)
07. Genocide (VENOM song) (Piotr Wiwczarek on vocals)
08. The Seven Gates Of Hell (VENOM song)
09. Buried Alive (VENOM song)
10. Don't Burn The Witch (VENOM song)
11. Angel Dust (VENOM song) (Tom Angelripper on vocals and bass, Andy Brings on guitar)
12. One Thousand Days In Sodom (VENOM song) (Tom Angelripper on vocals and bass, Andy Brings on guitar)
13. Black Metal (VENOM song) (Schmier on vocals)
14. Warhead (VENOM song)
15. The Chanting Of The Priests (VENOM song)
16. In Nomine Satanas (VENOM song) (Dan Lilker on bass)
17. Sons Of Satan (VENOM song) (Dan Lilker on bass)

Encore:

18. Bloodlust (VENOM song) (Attila Csihar on vocals)
19. Countess Bathory (VENOM song) (Diva Satanica on vocals)
20. In League With Satan (VENOM song) (every guest musician on stage)




КомментарииСкрыть/показать 2 )

28 апр 2026
M
Mike Barlow
Вот ведь Яд, ну балаган же балаганом, дураковаляние в чистом виде, "а давайте играть как Моторхэд, только хуже и петь про чертей, а не про житуху".
Да ещё и ни играть ни записываться толком не умели. А ведь получилось, звучали реально грубо и круто, и несколько хитов на все времена создали, и основу куче жанров заложили. Праотцы, Герои и Основатели.
А потом малость подтянули навыки, освежили состав, и вышла средненькая спид-трэш-группешка, недостойная своей же легенды.
28 апр 2026
Dem0niac
Аттила первыми десятью секундами на сцене все предыдущие два часа в клочья разъебал. Всё-таки какой у него вокал ебейший.
