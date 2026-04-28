YNGWIE MALMSTEEN завершил запись неоклассического альбома



YNGWIE MALMSTEEN в интервью Eddie Trunk на фестивале Monsters Of Rock сообщил, что записал новую пластинку:



«Я только что закончил запись нового альбома. Я работал в студии почти пять месяцев подряд».



Что касается музыкального направления нового альбома, YNGWIE сказал:



«Он в духе YNGWIE MALMSTEEN. В нём будет всё, что вы ожидаете, и ещё кое-что».



На вопрос, есть ли на альбоме вокал или пластинка полностью инструментальная, MALMSTEEN ответил:



«Я спел четыре песни, а остальной материал — инструментальный. Это смесь всего. Но альбом создан для выпуска на виниле, поэтому он длится ровно 46 минут. Я специально сделал так, чтобы альбом вышел на виниле. Эта работа выйдет на всех носителях, но она идеально подходит для виниловой пластинки».



MALMSTEEN также рассказал о своём настрое при создании нового альбома:



«Я могу позволить себе роскошь владеть собственной студией звукозаписи, поэтому я прихожу туда, когда у меня появляется вдохновение. И я давным-давно решил, что не буду пытаться делать что-то особенное, что, по мнению других людей, я должен делать, или решать заранее, в каком направлении двигаться, за исключением того, что иногда я думаю: "Запишу-ка блюзовый альбом", или: "Запишу акустический альбом", что и произошло. Но когда я записываю пластинки, которые, скажем, похожи на альбом YNGWIE MALMSTEEN, я просто даю себе волю. И у меня появляется, может быть, сотня идей, из которых я использую девять или десять. Поэтому я отбираю самое лучшее из того, что, на мой взгляд, является лучшим, самые драматичные вещи, самые интересные вещи — не обязательно с определённым направлением или чем-то ещё. То, что получается естественно. И этот альбом будет в духе неоклассики».



На вопрос о том, в чём секрет успеха инструментальной музыки и как привлечь к ней более широкую аудиторию, он ответил:



«Не знаю, но я давно решил, что буду создавать честную музыку. Не буду пытаться делать что-то модное, следовать трендам или делать то, что говорят другие. Но я всегда создавал страстную музыку. Как сказал Никколо Паганини, нужно испытывать сильные эмоции, чтобы заставить других их испытывать. Поэтому я вкладываю в музыку всю свою страсть, и, видимо, это передаётся слушателям. Кажется, у меня получается».







