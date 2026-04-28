LOGIN
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 33
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 33
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
28 апр 2026 : 		 YNGWIE MALMSTEEN завершил запись неоклассического альбома

10 апр 2026 : 		 RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGWIE MALMSTEEN»

23 дек 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Сочинение пары строк не делает кого-то автором песен»

25 сен 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Сейчас любой может клепать альбомы и видео»

31 авг 2025 : 		 JEFF SCOTT SOTO о ранних альбомах с YNGWIE MALMSTEEN

19 июл 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Это не хайп. Это топливо!»

16 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

11 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

7 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

4 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

31 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

29 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

26 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

22 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

3 май 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не меняю свой материал под голос»

27 апр 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Люблю бросить в толпу!»

31 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»

23 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»

20 мар 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «У меня сотни идей!»

16 фев 2025 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

26 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»

20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN
YNGWIE MALMSTEEN завершил запись неоклассического альбома



YNGWIE MALMSTEEN в интервью Eddie Trunk на фестивале Monsters Of Rock сообщил, что записал новую пластинку:

«Я только что закончил запись нового альбома. Я работал в студии почти пять месяцев подряд».

Что касается музыкального направления нового альбома, YNGWIE сказал:

«Он в духе YNGWIE MALMSTEEN. В нём будет всё, что вы ожидаете, и ещё кое-что».

На вопрос, есть ли на альбоме вокал или пластинка полностью инструментальная, MALMSTEEN ответил:

«Я спел четыре песни, а остальной материал — инструментальный. Это смесь всего. Но альбом создан для выпуска на виниле, поэтому он длится ровно 46 минут. Я специально сделал так, чтобы альбом вышел на виниле. Эта работа выйдет на всех носителях, но она идеально подходит для виниловой пластинки».

MALMSTEEN также рассказал о своём настрое при создании нового альбома:

«Я могу позволить себе роскошь владеть собственной студией звукозаписи, поэтому я прихожу туда, когда у меня появляется вдохновение. И я давным-давно решил, что не буду пытаться делать что-то особенное, что, по мнению других людей, я должен делать, или решать заранее, в каком направлении двигаться, за исключением того, что иногда я думаю: "Запишу-ка блюзовый альбом", или: "Запишу акустический альбом", что и произошло. Но когда я записываю пластинки, которые, скажем, похожи на альбом YNGWIE MALMSTEEN, я просто даю себе волю. И у меня появляется, может быть, сотня идей, из которых я использую девять или десять. Поэтому я отбираю самое лучшее из того, что, на мой взгляд, является лучшим, самые драматичные вещи, самые интересные вещи — не обязательно с определённым направлением или чем-то ещё. То, что получается естественно. И этот альбом будет в духе неоклассики».

На вопрос о том, в чём секрет успеха инструментальной музыки и как привлечь к ней более широкую аудиторию, он ответил:

«Не знаю, но я давно решил, что буду создавать честную музыку. Не буду пытаться делать что-то модное, следовать трендам или делать то, что говорят другие. Но я всегда создавал страстную музыку. Как сказал Никколо Паганини, нужно испытывать сильные эмоции, чтобы заставить других их испытывать. Поэтому я вкладываю в музыку всю свою страсть, и, видимо, это передаётся слушателям. Кажется, у меня получается».




28 апр 2026
gravitgroove
Блин! Дима Вайпер сейчас так же выглядит. Вот бы дуэт: шизофреник-нарцис играющий бетховинщину и на этом фоне другой - сморчок, делающий на серьезных щах обзор на шаурму и лапшу быстрого приготовления, а затем один показывает свой гараж с одинаковыми устаревшими Феррари, а другой - коллекцию устаревших китайских смартфонов и айфонов.
