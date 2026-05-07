Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



7 май 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Все мои письма и звонки игнорировали»

21 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH написал музыку к фильму

6 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH отрицает, что бывшие члены ничего не знали

1 апр 2026 : 		 MARC LOPES не жалеет, что был METAL CHURCH, но...

26 мар 2026 : 		 KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH

18 фев 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «С бывшими я ругаться не буду»

13 фев 2026 : 		 Новое видео METAL CHURCH

9 фев 2026 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH
Показать далее
| - |

|||| 7 май 2026

Бывший вокалист METAL CHURCH: «Все мои письма и звонки игнорировали»



zoom
MARC'a LOPES'a в недавнем интервью спросили, сильно ли он пострадал как музыкант — и в финансовом, и в рабочем плане — после того как развалился последний состав METAL CHURCH:

«О, да. [Смеется] Думаю, моя злость в первую очередь связана именно с этим аспектом. Да, это реально… я скажу прямо… это всё конкретно пустило всё по п$$$е. Скажу как есть. И, если честно, самое печальное — так не должно было случиться.

Я всегда был тем человеком, который собирает всех в одной комнате и предлагает поговорить — неважно, в чём проблема. Я вот такой человек. Неважно, прав я, виноват или что угодно ещё — разговор по-взрослому, это правильный поступок, независимо от того, чем всё закончится. И, если честно, это всё, чего я хотел. Лично я хотел только этого.

У всех были свои взгляды на ситуацию или претензии — и это нормально. Думаю, у нас троих, кого сейчас там нет, были общие вопросы и общие претензии. И именно все это мы и пытались выяснить, но добиться разговора так и не смогли.

Когда тур начали отменять, а потом вообще похерили весь год, там было очень много полуправды — если это вообще можно было назвать правдой. Я тогда принял всё это, потому что думал: позже, когда всё немного уляжется, мы всё-таки поговорим и сможем принять какое-то решение. Но этого разговора так и не произошло. Ни у кого. И это было неправильно.

Вся моя жизнь была построена вокруг выступлений. Вот чем мы занимались. Вот чем занимался я. И когда кто-то просто приходит и делает что хочет… Причём самое забавное — иногда я читаю комментарии, и все вокруг уверены, что знают лучше тех, кто реально был внутри. Люди пишут: “Ну это же его группа. Его группа”. Да, конечно, это в огромной степени его группа. Без сомнения. Но когда я присоединился к ним, у меня было 20 процентов в этом бизнесе — как и у всех остальных. И с точки зрения человека, который сам занимается другими делами и бизнесом, 20 процентов — это 20 процентов. Да, понятно, что последнее слово всё равно за ним, и это нормально, это уважительно и логично. Никто никогда с этим не спорил. Но обсуждения всё равно должны быть. У людей есть своё мнение — так бывает. И в этом нет никакого неуважения. Поэтому когда один человек принимает решение за всех, не спрашивая ничьего мнения — особенно если речь идёт о чужом заработке и жизни — это уже серьёзная проблема.

Мне плевать, кто что говорит, потому что я прямо сейчас могу сказать: я не п$$$у… Мне нечего скрывать. Вот что во всей этой ситуации самое главное — я всегда говорю людям: мне нечего скрывать. У меня нет скелетов в шкафу. У меня нет груза за плечами. Мне вообще нечего предъявить. Вообще ничего. Удачи вам. Понимаете, о чём я? Удачи. Так что мне нет смысла врать о чём-либо.

Если говорить лично за себя, моя главная претензия в том, что мне не оказали элементарного уважения и даже не поговорили со мной. Ни на один мой звонок, ни на одно письмо — вообще ни на что — никто не ответил. Независимо от темы: “Мы продолжаем?” “Мы не продолжаем?” “Что вообще происходит?” Просто скажите мне хоть что-нибудь. А я тут, б$$$ь, бегаю кругами и ничего не понимаю».

Комментируя тот факт, что Vanderhoof в недавних интервью говорил, будто гитарист «закрыл группу» и вообще не собирался её возрождать, пока нынешний состав METAL CHURCH «сам собой не сложился», Marc сказал:

«Он рассказывает людям, что группа прекратила существование. Нет, это не так. Тогда всё звучало примерно так: “Да, пока мы ничего делать не будем. Нам нужно многое обсудить, потому что есть проблемы, и их надо проговорить”. Но этого разговора так никогда и не случилось».

Lopes также уточнил, какую роль он занимал в METAL CHURCH:

«Я не был наёмником. Я был частью группы. Это большая разница. Я написал каждую песню на “Congregation Of Annihilation” — каждую. Ни один вокалист в этой группе никогда не писал весь альбом вместе с Kurdt'ом. Я почти год своей жизни провёл на телефоне с ним — практически каждый день — работая над этим альбомом. Только я и он. Я вложил в эту пластинку столько работы, за которую даже не получил никакого признания. Но это было ради общего дела. Я был частью команды. Так что да, конечно, больно, что всё закончилось именно так.

И дело не в эго и не в гордости. Речь шла об уважении. И я никогда не делал ничего такого, чтобы его не заслуживать. Думаю, именно это всё это время и жгло меня изнутри, потому что я сам никогда так не воспитывался и никогда так не поступаю с другими людьми».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 май 2026
o
overgrin
надо было просто приехать к нему и Отпиздить!
Курт гитарист то хуёвый...не четырьмя,так двумя пальцами тоже самое наиграет,что сложного то :-)
8 май 2026
m
mohnatiy
overgrin, чё ты такой обозленный постоянно? Обидел кто?
8 май 2026
С
Санчез
mohnatiy, он хуй сосал не вкусный видимо
8 май 2026
o
overgrin
Санчез, береги здоровье Мальчик -один раз предупреждаю
9 май 2026
m
mohnatiy
Санчез, к тебе, кстати, тоже вопросики)
8 май 2026
M
Mike Barlow
Да блин, посмотри хоть на Архивах сколько в Церкви людей переиграло, плюнь и разотри...
просмотров: 1032

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом