7 май 2026



Бывший вокалист METAL CHURCH: «Все мои письма и звонки игнорировали»



MARC'a LOPES'a в недавнем интервью спросили, сильно ли он пострадал как музыкант — и в финансовом, и в рабочем плане — после того как развалился последний состав METAL CHURCH:



«О, да. [Смеется] Думаю, моя злость в первую очередь связана именно с этим аспектом. Да, это реально… я скажу прямо… это всё конкретно пустило всё по п$$$е. Скажу как есть. И, если честно, самое печальное — так не должно было случиться.



Я всегда был тем человеком, который собирает всех в одной комнате и предлагает поговорить — неважно, в чём проблема. Я вот такой человек. Неважно, прав я, виноват или что угодно ещё — разговор по-взрослому, это правильный поступок, независимо от того, чем всё закончится. И, если честно, это всё, чего я хотел. Лично я хотел только этого.



У всех были свои взгляды на ситуацию или претензии — и это нормально. Думаю, у нас троих, кого сейчас там нет, были общие вопросы и общие претензии. И именно все это мы и пытались выяснить, но добиться разговора так и не смогли.



Когда тур начали отменять, а потом вообще похерили весь год, там было очень много полуправды — если это вообще можно было назвать правдой. Я тогда принял всё это, потому что думал: позже, когда всё немного уляжется, мы всё-таки поговорим и сможем принять какое-то решение. Но этого разговора так и не произошло. Ни у кого. И это было неправильно.



Вся моя жизнь была построена вокруг выступлений. Вот чем мы занимались. Вот чем занимался я. И когда кто-то просто приходит и делает что хочет… Причём самое забавное — иногда я читаю комментарии, и все вокруг уверены, что знают лучше тех, кто реально был внутри. Люди пишут: “Ну это же его группа. Его группа”. Да, конечно, это в огромной степени его группа. Без сомнения. Но когда я присоединился к ним, у меня было 20 процентов в этом бизнесе — как и у всех остальных. И с точки зрения человека, который сам занимается другими делами и бизнесом, 20 процентов — это 20 процентов. Да, понятно, что последнее слово всё равно за ним, и это нормально, это уважительно и логично. Никто никогда с этим не спорил. Но обсуждения всё равно должны быть. У людей есть своё мнение — так бывает. И в этом нет никакого неуважения. Поэтому когда один человек принимает решение за всех, не спрашивая ничьего мнения — особенно если речь идёт о чужом заработке и жизни — это уже серьёзная проблема.



Мне плевать, кто что говорит, потому что я прямо сейчас могу сказать: я не п$$$у… Мне нечего скрывать. Вот что во всей этой ситуации самое главное — я всегда говорю людям: мне нечего скрывать. У меня нет скелетов в шкафу. У меня нет груза за плечами. Мне вообще нечего предъявить. Вообще ничего. Удачи вам. Понимаете, о чём я? Удачи. Так что мне нет смысла врать о чём-либо.



Если говорить лично за себя, моя главная претензия в том, что мне не оказали элементарного уважения и даже не поговорили со мной. Ни на один мой звонок, ни на одно письмо — вообще ни на что — никто не ответил. Независимо от темы: “Мы продолжаем?” “Мы не продолжаем?” “Что вообще происходит?” Просто скажите мне хоть что-нибудь. А я тут, б$$$ь, бегаю кругами и ничего не понимаю».



Комментируя тот факт, что Vanderhoof в недавних интервью говорил, будто гитарист «закрыл группу» и вообще не собирался её возрождать, пока нынешний состав METAL CHURCH «сам собой не сложился», Marc сказал:



«Он рассказывает людям, что группа прекратила существование. Нет, это не так. Тогда всё звучало примерно так: “Да, пока мы ничего делать не будем. Нам нужно многое обсудить, потому что есть проблемы, и их надо проговорить”. Но этого разговора так никогда и не случилось».



Lopes также уточнил, какую роль он занимал в METAL CHURCH:



«Я не был наёмником. Я был частью группы. Это большая разница. Я написал каждую песню на “Congregation Of Annihilation” — каждую. Ни один вокалист в этой группе никогда не писал весь альбом вместе с Kurdt'ом. Я почти год своей жизни провёл на телефоне с ним — практически каждый день — работая над этим альбомом. Только я и он. Я вложил в эту пластинку столько работы, за которую даже не получил никакого признания. Но это было ради общего дела. Я был частью команды. Так что да, конечно, больно, что всё закончилось именно так.



И дело не в эго и не в гордости. Речь шла об уважении. И я никогда не делал ничего такого, чтобы его не заслуживать. Думаю, именно это всё это время и жгло меня изнутри, потому что я сам никогда так не воспитывался и никогда так не поступаю с другими людьми».







