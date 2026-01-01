*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 33
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 25
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



29 апр 2026 : 		 Басист SKID ROW: «У нас было шесть вокалистов, но SABBATH все равно круче»

22 апр 2026 : 		 SKID ROW сократили список претендентов

10 апр 2026 : 		 Басист SKID ROW: «Мы прослушали уже человек триста»

9 фев 2026 : 		 SKID ROW вместе с SWEETWATER будут искать вокалиста

3 фев 2026 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»

29 янв 2026 : 		 Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом

11 окт 2025 : 		 Басист SKID ROW о запоминающихся моментах в студии

22 сен 2025 : 		 Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»

24 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW
Басист SKID ROW: «У нас было шесть вокалистов, но SABBATH все равно круче»



В недавнем интервью RACHEL BOLAN ответил на вопрос о том, рассматривали ли они вариант брать нового вокалиста под каждый альбом и тур, вместо того чтобы искать «постоянного» фронтмена:

«Я понимаю, о чём ты. Ты не первый, кто такое предлагает. Но у нас уже было шесть вокалистов. Однако BLACK SABBATH нас всё равно обгоняют. Что есть, то уж есть, и, если честно, лично для меня идея брать нового певца под каждый альбом — это был бы сплошной стресс.

Мы хотим найти человека, который понимает, как мы работаем, как мы гастролируем — что дорога не всегда кайфовая, потому что это не так ни для одной группы. Нам нужен человек с опытом, который это осознаёт. И с теми, кто проходит дальше этапа виртуальных прослушиваний, мы всё это проговариваем. Типа: “Вот как у нас всё устроено, вот сколько времени ты будешь вне дома”. Мы максимально прозрачны. “Вот так мы живём уже 40 лет”. И человек сам должен решить: если ты получаешь этот шанс, ты должен быть к этому готов. Иногда тебе нужно выехать из отеля в 3:30 утра, потому что в пять уже надо быть в аэропорту. Такова реальность. Так мы функционируем.

И вот этот “коннект” между людьми — он чертовски важен. Мы это выучили за годы. Потому что можно давать отличные концерты, но при этом в какой-то момент ты думаешь: “Я больше не могу находиться с этим чуваком в одной комнате”. [Смеётся] Понимаешь, о чём я? И, уверен, они то же самое могут сказать про меня. Но вот это человеческое взаимодействие — огромная часть всего процесса.

И классно, что сейчас у нас есть роскошь свободы по времени. Мы не посреди записи альбома. У нас нет забронированного тура. Мы пишем материал, накапливаем песни, потому что когда найдём нужного человека, всё пойдёт очень быстро: снова выйдем в тур, пойдём в студию. Поэтому мы не спешим — можем себе это позволить».

На вопрос, не стали ли они осторожнее после ухода Erik Grönwall, Bolan ответил:

«Это было неожиданно. Так что, да, есть немного такого посттравматического эффекта. Именно поэтому мы сейчас и хотим всё сделать максимально правильно — поэтому и не торопимся».




