Басист SKID ROW: «У нас было шесть вокалистов, но SABBATH все равно круче»



В недавнем интервью RACHEL BOLAN ответил на вопрос о том, рассматривали ли они вариант брать нового вокалиста под каждый альбом и тур, вместо того чтобы искать «постоянного» фронтмена:



«Я понимаю, о чём ты. Ты не первый, кто такое предлагает. Но у нас уже было шесть вокалистов. Однако BLACK SABBATH нас всё равно обгоняют. Что есть, то уж есть, и, если честно, лично для меня идея брать нового певца под каждый альбом — это был бы сплошной стресс.



Мы хотим найти человека, который понимает, как мы работаем, как мы гастролируем — что дорога не всегда кайфовая, потому что это не так ни для одной группы. Нам нужен человек с опытом, который это осознаёт. И с теми, кто проходит дальше этапа виртуальных прослушиваний, мы всё это проговариваем. Типа: “Вот как у нас всё устроено, вот сколько времени ты будешь вне дома”. Мы максимально прозрачны. “Вот так мы живём уже 40 лет”. И человек сам должен решить: если ты получаешь этот шанс, ты должен быть к этому готов. Иногда тебе нужно выехать из отеля в 3:30 утра, потому что в пять уже надо быть в аэропорту. Такова реальность. Так мы функционируем.



И вот этот “коннект” между людьми — он чертовски важен. Мы это выучили за годы. Потому что можно давать отличные концерты, но при этом в какой-то момент ты думаешь: “Я больше не могу находиться с этим чуваком в одной комнате”. [Смеётся] Понимаешь, о чём я? И, уверен, они то же самое могут сказать про меня. Но вот это человеческое взаимодействие — огромная часть всего процесса.



И классно, что сейчас у нас есть роскошь свободы по времени. Мы не посреди записи альбома. У нас нет забронированного тура. Мы пишем материал, накапливаем песни, потому что когда найдём нужного человека, всё пойдёт очень быстро: снова выйдем в тур, пойдём в студию. Поэтому мы не спешим — можем себе это позволить».



На вопрос, не стали ли они осторожнее после ухода Erik Grönwall, Bolan ответил:



«Это было неожиданно. Так что, да, есть немного такого посттравматического эффекта. Именно поэтому мы сейчас и хотим всё сделать максимально правильно — поэтому и не торопимся».







