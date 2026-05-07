7 май 2026



ROBERTO 'RA' DÍAZ: «Я наслаждаюсь каждой минутой в KORN»



ROBERTO 'RA' DÍAZ, ранее игравший в SUICIDAL TENDENCIES и присоединившийся к KORN пять лет назад, поговорил о своих ощущениях от группы:



«Всё произошло очень быстро и как будто вообще из ниоткуда. Короче говоря — это было где-то в ковидную эпоху, или как там это сейчас называют. Так что я в основном просто сидел дома, делал видео и всякое такое, как и куча других музыкантов тогда. И благодаря этим видео я иногда замечал что-то типа: “Ого. Вот этот крутой чувак на меня подписался в Ин-100-грамм”, или “Этот человек репостнул видео”. И я такой: “О, круто”.



И помню, в какой-то момент на меня подписался Ray [Luzier], барабанщик KORN. Мы вообще не общались — он просто подписался. А потом я сделал видео с одним барабанщиком, невероятным чуваком по имени Aric Improta. Очень креативный парень. Он не просто барабанит — он там стекло бьёт, на скейте играет, делает какие-то звуки, очень артхаусные и крутые штуки. И он позвал меня записать бас для одного видео.



Прошло какое-то время, а он всё не выкладывал его. Я спросил: “Эй, ты вообще собираешься постить это видео?” А он отвечает: “Я жду, потому что Munky [James Shaffer] из KORN, возможно, запишет туда гитару”. И я такой: “О, это охрененно”.



В итоге так и случилось. Причём всё это происходило без личных встреч — чисто онлайн. Он записал гитару для видео Aric’а. А потом, когда мы выложили ролик, на меня подписался и Munky. Но, опять же, мы не общались и всё такое.



А потом… не знаю… время прошло… И я вообще не шучу: однажды мне просто приходит личку от Ray, барабанщика, сообщение: “Скинь номер. Завтра тебе кое-кто позвонит”. Я такой: “Вот мой номер”. Я вообще не понимал, по какому поводу.



И буквально на следующий день мне звонят и говорят: “У нас тут ситуация, и нам нужен человек, который сможет быстро вписаться в тему. Тебе это интересно?” А я такой: “Как вообще можно отказаться от подобного предложения?”»



Рассказывая о том, что почувствовал, когда ему впервые предложили играть с KORN, Díaz сказал:



«Я родился в 1984-м, так что когда вышел их первый альбом, мне было десять лет. И когда ты в десять слушаешь этот дебютник… это иначе как “изменило жизнь” не описать. Так что отказаться я просто не мог.



Сначала речь шла всего об одном туре, и я тогда ещё играл в SUICIDAL, и, по идее, одно другому не должно было мешать. Но потом я понадобился им чуть дольше, а потом графики начали пересекаться. И в какой-то момент я просто спросил их: “Эй, я и дальше буду вам помогать?” И они ответили, что да, я им нужен. Так что мне пришлось сделать выбор и поговорить со своей тогдашней группой — SUICIDAL.



Они были рады за меня. Хотя часть меня всё равно грустила, потому что всё это случилось во время COVID, и у меня так и не было последнего концерта с SUICIDAL, когда ты понимаешь, что это именно последний концерт. Но я очень счастлив тому, как всё сложилось. И до сих пор кайфую от каждой секунды, надеясь, что всё это будет продолжаться дальше. Мне реально нравится.



И KORN ещё и принесли много счастья в мою личную жизнь. Я встретил свою жену уже после того, как присоединился к ним, теперь у нас ребёнок и всё такое. Так что я очень многим обязан этой группе и очень горжусь тем, что играю в ней и помогаю им».



Когда Díaz спросили, правда ли, что во время того самого звонка ему сначала даже не сказали, что речь идёт о KORN, он ответил:



«Мне кажется, это скорее человек, который звонил, подумал, что я уже знаю, о ком речь. Наверное, решила, что Ray уже всё мне объяснил. Но этого не было.



И в какой-то момент разговора я спрашиваю её: “А какие даты?” Она отвечает: “Такие-то и такие-то”. И я отвечаю: “Да, думаю, смогу”. А потом спрашиваю: “Где вообще можно послушать вашу музыку?” [Смеётся] Или, может, я что-то перепутал. Она ещё позвонила, когда я был за рулём. Я вроде слушал внимательно, но не улавливал каждую деталь.



И в какой-то момент я спрашиваю: “Мне что-нибудь нужно сделать?” А она такая: “Ну, можешь снять видео, как играешь пару песен”. И я говорю: “А где мне найти вашу музыку?” А она отвечает: “У нас есть YouTube-канал”. Я такой: “Окей, как он называется?” Она: “KORN official”. И я такой: “Ой, а-а-а… Окей”.



И вот тут меня одновременно накрыло шоком, паникой и этим “вау”. Потому что, как я уже говорил, всё произошло совершенно неожиданно и посреди COVID. Я перешёл от состояния “вообще непонятно, когда снова получится сыграть концерт” к звонку с вопросом: “Можешь приехать на репетицию с KORN?” Это было будто из почти депрессии — в абсолютное счастье.



И, конечно, я сказал: “Да, мне это очень интересно. Я попробую”. Как я уже говорил, я был за рулём, и когда они это сказали, я реально позвонил другу, отменил все планы, развернулся, поехал домой, выучил кучу песен и, по-моему, через пару часов уже отправил им видео. И дальше всё понеслось».



На вопрос, видел ли он KORN живьём до прослушивания в группу, Díaz ответил:



«Да. Я видел их в Чили раза два или три, а потом ещё один раз в Штатах. Но лично мы никогда не были знакомы. Я только один раз на выставке NAMM сказал “привет” Fieldy — это было где-то в 2010-м или 2011-м, что-то такое. А со всеми остальными я впервые познакомился уже на первой репетиции».







