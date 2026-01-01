Вокалист SEPULTURA мутит новую группу



В рамках недавнего интервью у вокалиста SEPULTURA Derrick'a Green'a спросили, есть ли у него какие-то планы на будущее после прощального тура:



«Существует так много возможностей, они буквально бесконечны. Я всегда увлекался фотографией и буду продолжать этим заниматься. Я по-настоящему увлекался фитнесом, здоровьем и миром растений, и я продолжу этим заниматься. И я продолжу заниматься музыкой. Я реально хочу создать другую группу. И я как раз обдумываю это, пока мы разговариваем.



Пытаясь найти общий язык с определенными людьми, мы, по сути, начинаем с нуля — ну, не обязательно с нуля, но определенно непросто снова наладить такую связь с людьми — разными людьми. После стольких лет работы в группе — особенно с Andreas'ом и Paulo — я проработал с ними так много лет, примерно с 1998 года, — так забавно вспомнить, с чего все начиналось и к чему пришло. Это из серии: "Ладно, я попробую найти других людей, с которыми можно было бы джемовать". Должен сказать, захватывающие перспективы!»



На вопрос, планирует ли он вернуться к своим хардкорным корням в своем музыкальном проекте после SEPULTURA, Derrick ответил:



«Я смог многому научиться и многое перенять, работая с SEPULTURA, и я буду использовать другие элементы из моего арсенала. Кроме того, хардкор, конечно, всегда был у меня в крови. А также множество мелодичных вещей, которые я тогда делал. Я чувствовал, что вырос и развился, научившись многому в индустрии. Так что я хочу смешать все, что у меня есть и добавить ко всему тяжелый настрой или что-то там мне еще придет в голову в будущем. Так что я с нетерпением жду возможности по-настоящему объединить все разные элементы воедино и посмотреть, что у меня в итоге может получиться».







