Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 32
*LIVA на Wormholedeath 27
Sepultura

28 апр 2026 : 		 Вокалист SEPULTURA мутит новую группу

21 апр 2026 : 		 ANDREAS KISSER: «Будет ли SEPULTURA играть после финального тура? Ну а почему бы и нет...»

17 апр 2026 : 		 GREYSON NEKRUTMAN: «Разве я мог сказать SEPULTURA нет?»

2 апр 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

26 мар 2026 : 		 SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a

24 мар 2026 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

27 фев 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

17 фев 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым

30 янв 2026 : 		 SEPULTURA готовят ЕР

17 дек 2025 : 		 Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»
Вокалист SEPULTURA мутит новую группу



zoom
В рамках недавнего интервью у вокалиста SEPULTURA Derrick'a Green'a спросили, есть ли у него какие-то планы на будущее после прощального тура:

«Существует так много возможностей, они буквально бесконечны. Я всегда увлекался фотографией и буду продолжать этим заниматься. Я по-настоящему увлекался фитнесом, здоровьем и миром растений, и я продолжу этим заниматься. И я продолжу заниматься музыкой. Я реально хочу создать другую группу. И я как раз обдумываю это, пока мы разговариваем.

Пытаясь найти общий язык с определенными людьми, мы, по сути, начинаем с нуля — ну, не обязательно с нуля, но определенно непросто снова наладить такую связь с людьми — разными людьми. После стольких лет работы в группе — особенно с Andreas'ом и Paulo — я проработал с ними так много лет, примерно с 1998 года, — так забавно вспомнить, с чего все начиналось и к чему пришло. Это из серии: "Ладно, я попробую найти других людей, с которыми можно было бы джемовать". Должен сказать, захватывающие перспективы!»

На вопрос, планирует ли он вернуться к своим хардкорным корням в своем музыкальном проекте после SEPULTURA, Derrick ответил:

«Я смог многому научиться и многое перенять, работая с SEPULTURA, и я буду использовать другие элементы из моего арсенала. Кроме того, хардкор, конечно, всегда был у меня в крови. А также множество мелодичных вещей, которые я тогда делал. Я чувствовал, что вырос и развился, научившись многому в индустрии. Так что я хочу смешать все, что у меня есть и добавить ко всему тяжелый настрой или что-то там мне еще придет в голову в будущем. Так что я с нетерпением жду возможности по-настоящему объединить все разные элементы воедино и посмотреть, что у меня в итоге может получиться».




