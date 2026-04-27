27 апр 2026



SHARON OSBOURNE закрыла вопрос с оригинальным менеджером BLACK SABBATH



SHARON OSBOURNE урегулировала юридический спор с Джимом Симпсоном, первым менеджером BLACK SABBATH, по поводу планов Симпсона выпустить альбом с композициями Оззи, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward., записанными до BLACK SABBATH.



Симпсон, который был менеджером BLACK SABBATH на заре существования группы, объявил в прошлом году, что намерен выпустить сборник демозаписей 1969 года, записанных до того, как группа взяла название BLACK SABBATH. Первоначально предполагалось, что материал под названием "Earth: The Legendary Lost Tapes" выйдет в июле 2025 года, но Sharon остановила процесс, предупредив Симпсона о том, что он не должен делать это без одобрения группы. На демозаписях, о которых идёт речь, представлен оригинальный состав BLACK SABBATH за тот короткий период, когда четверо музыкантов выступали под названием EARTH.



Sharon представила обновлённую информацию о юридическом споре во время беседы в последнем эпизоде подкаста "The Osbournes", рассказав об этом своему сыну Джеку:



«Мы договорились с Джимом Симпсоном, и теперь у группы есть свои демозаписи. И первоначальные участники BLACK SABBATH владеют ими, как и должно быть. Все эти вещи должны принадлежать им. Так что всё закончилось хорошо. Они принадлежат им. Мы обсудим с ними, что все хотят с этим сделать, начнём с этого».



Она добавила, что записи THE EARTH сильно отличаются от того, чем в итоге стали BLACK SABBATH, поскольку в них больше блюзового звучания:



«Я думаю, что история важна для любителей музыки этого жанра. Мы получили права на фотографии, которые были сделаны в то время. Так что всё это очень важно. Джек, ты хочешь увидеть эти фотографии. Все дети и внуки участников группы были бы рады увидеть их… Это нечто особенное. И я просто рада, что всё так, как и должно быть, — что группа в сборе, и они сами решают, что делать с группой. Это здорово».



Sharon поблагодарила Симпсона за то, что в итоге он договорился с участниками BLACK SABBATH о том, что права на записи останутся у них:



«В конце концов он поступил правильно. Он поступил правильно по отношению к группе».



Симпсон, которому сейчас за 80, ранее утверждал, что заплатил за записи в 1969 году, когда Оззи и трое остальных музыкантов были ещё совсем юными и играли в группе EARTH. По его словам, с тех пор он восстановил и ремастировал каждый трек и изначально планировал выпустить материал на своём блюзово-джазовом лейбле Big Bear Records в Бирмингеме.















