Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 33
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 33
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



27 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE закрыла вопрос с оригинальным менеджером BLACK SABBATH

2 фев 2026 : 		 YUNGBLUD получил Грэмми за кавер-версию BLACK SABBATH

8 янв 2026 : 		 Почему BLACK SABBATH не выпустили "Scary Dreams"

27 ноя 2025 : 		 Гитара KIRK HAMMETT с концерта BLACK SABBATH ушла за 76 800 долларов

17 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE ответила первому менеджеру BLACK SABBATH

17 ноя 2025 : 		 Первый менеджер BLACK SABBATH предъявил Sharon

2 окт 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH

10 сен 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»

8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты
Показать далее
| - |

27 апр 2026

SHARON OSBOURNE закрыла вопрос с оригинальным менеджером BLACK SABBATH



zoom
SHARON OSBOURNE урегулировала юридический спор с Джимом Симпсоном, первым менеджером BLACK SABBATH, по поводу планов Симпсона выпустить альбом с композициями Оззи, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward., записанными до BLACK SABBATH.

Симпсон, который был менеджером BLACK SABBATH на заре существования группы, объявил в прошлом году, что намерен выпустить сборник демозаписей 1969 года, записанных до того, как группа взяла название BLACK SABBATH. Первоначально предполагалось, что материал под названием "Earth: The Legendary Lost Tapes" выйдет в июле 2025 года, но Sharon остановила процесс, предупредив Симпсона о том, что он не должен делать это без одобрения группы. На демозаписях, о которых идёт речь, представлен оригинальный состав BLACK SABBATH за тот короткий период, когда четверо музыкантов выступали под названием EARTH.

Sharon представила обновлённую информацию о юридическом споре во время беседы в последнем эпизоде подкаста "The Osbournes", рассказав об этом своему сыну Джеку:

«Мы договорились с Джимом Симпсоном, и теперь у группы есть свои демозаписи. И первоначальные участники BLACK SABBATH владеют ими, как и должно быть. Все эти вещи должны принадлежать им. Так что всё закончилось хорошо. Они принадлежат им. Мы обсудим с ними, что все хотят с этим сделать, начнём с этого».

Она добавила, что записи THE EARTH сильно отличаются от того, чем в итоге стали BLACK SABBATH, поскольку в них больше блюзового звучания:

«Я думаю, что история важна для любителей музыки этого жанра. Мы получили права на фотографии, которые были сделаны в то время. Так что всё это очень важно. Джек, ты хочешь увидеть эти фотографии. Все дети и внуки участников группы были бы рады увидеть их… Это нечто особенное. И я просто рада, что всё так, как и должно быть, — что группа в сборе, и они сами решают, что делать с группой. Это здорово».

Sharon поблагодарила Симпсона за то, что в итоге он договорился с участниками BLACK SABBATH о том, что права на записи останутся у них:

«В конце концов он поступил правильно. Он поступил правильно по отношению к группе».

Симпсон, которому сейчас за 80, ранее утверждал, что заплатил за записи в 1969 году, когда Оззи и трое остальных музыкантов были ещё совсем юными и играли в группе EARTH. По его словам, с тех пор он восстановил и ремастировал каждый трек и изначально планировал выпустить материал на своём блюзово-джазовом лейбле Big Bear Records в Бирмингеме.








Like!+1Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 апр 2026
gravitgroove
Отжали бизнесс у старика и поблагодарили за сотрудничество (в итоге никто из членов его семьи не пострадал, хотя это неточно).
28 апр 2026
resurgamresponses
Видел винил еарт, года три 4 назад ,как теперь понимаю пиратку. Стоил недорого. Материал в натуре блюзовый, послушал, ибо он есть в Ютубе. Надо было купить но щас поздняки метаться.
28 апр 2026
resurgamresponses
Да, надеюсь Джиму бабки заплатили норм, его так пробросили тогда что ппц. На его энтузиазме в том числе группа поперла в начале
просмотров: 318

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом