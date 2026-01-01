Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 27
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 27
30 апр 2026 : 		 Видео с выступления TRIUMPH

26 апр 2026 : 		 GIL MOORE допускает появление новой музыки TRIUMPH

16 апр 2026 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

15 апр 2026 : 		 Сборник TRIUMPH выйдет летом

13 апр 2026 : 		 TRIUMPH открыли тур

9 апр 2026 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»
Видео с выступления TRIUMPH



Видео с выступления TRIUMPH, которое состоялось 22 апреля в GFL Memorial Gardens, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:

01. When The Lights Go Down
02. Somebody's Out There
03. Spellbound
04. Hold On
05. Allied Forces
06. Blinding Light Show
07. Rock & Roll Machine
08. Rocky Mountain Way (Joe Walsh cover)
09. Never Surrender
10. Lay It On The Line
11. Follow Your Heart
12. Magic Power

Encore:

13. I Live For The Weekend
14. Fight The Good Fight




Комментарии

