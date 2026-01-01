сегодня



Видео с выступления TRIUMPH



Видео с выступления TRIUMPH, которое состоялось 22 апреля в GFL Memorial Gardens, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:



01. When The Lights Go Down

02. Somebody's Out There

03. Spellbound

04. Hold On

05. Allied Forces

06. Blinding Light Show

07. Rock & Roll Machine

08. Rocky Mountain Way (Joe Walsh cover)

09. Never Surrender

10. Lay It On The Line

11. Follow Your Heart

12. Magic Power



Encore:



13. I Live For The Weekend

14. Fight The Good Fight







+0 -0



просмотров: 43

