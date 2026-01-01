*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 33
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*LIVA на Wormholedeath 27
METALLICA почтила память дирижера



METALLICA отдал дань уважения дирижеру, композитору и педагогу Майклу Тилсону Томасу (MTT), который возглавлял симфонический оркестр Сан-Франциско в течение 25 лет. Томас скончался в среду, 22 апреля, спустя почти пять лет после того, как у него обнаружили опухоль головного мозга, которую врачи позже определили как мультиформную глиобластому, в своем доме в Сан-Франциско, согласно заявлению его пресс-секретаря Констанс Шуман. Ему был 81 год.

METALLICA впервые объединилась с симфоническим оркестром Сан-Франциско в 1999 году для записи концертного альбома "S&M", через четыре года после того, как Томас стал музыкальным руководителем симфонического оркестра. В 2019 году Томас, как дирижер, присоединился к METALLICA, чтобы отпраздновать 20-летие со дня записи группой и симфоническим оркестром "S&M" на концертах "S&M2", которые состоялись 6 и 8 сентября 2019 года перед 18 000 фанатов в Chase Center в Сан-Франциско.

23 апреля METALLICA опубликовали в социальных сетях следующее заявление:

«Мы с огромной печалью узнали о кончине легендарного дирижера Майкла Тилсона Томаса. Выдающаяся фигура в классической музыке, многие из вас познакомились с человеком, известным как MTT, когда он работал с нами в качестве основной движущей силы в разработке и проведении живых выступлений на шоу "S&M2" в Сан-Франциско в сентябре 2019 года.

МТТ был не просто дирижером; опытный пианист и композитор, он в течение 25 лет был музыкальным руководителем симфонического оркестра Сан-Франциско. За время работы в оркестре он привнес в Сан-Франциско инновации, эксперименты и вовлечение общественности. Он способствовал развитию современной музыки, поддерживая отношения с ныне живущими композиторами и создавая новые версии стандартного репертуара. За свою карьеру он получил 12 премий "Грэмми".

Мы ценили время, проведенное с MTT, и многому научились, работая с ним над подготовкой выступлений "S&M2"; для нас было большой честью видеть его на подиуме наших шоу. Нам будет его очень не хватать».






