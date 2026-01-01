сегодня



Почему SLAUGHTER не может выпустить альбом?



В рамках недавнего интервью у вокалиста SLAUGHTER Mark'a Slaughter'a спросили, стоит ли ждать от группы нового материала:



«Ну, это как пасти стадо котов — вот в чём проблема. Все ребята разбросаны кто где. Jeff 'Blando' [Bland, гитарист Slaughter] — во Флориде. Dana [Strum, басист Slaughter] — в Вегасе и вообще мотается по стране. Jordan [Cannata, барабанщик] — на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке. Так что собрать всех вместе — это всегда отдельный квест. И это как раз тот случай, когда, да, я бы с удовольствием сделал новый альбом Slaughter, но это реально “лебедь, рак и щука”. Лучше и не скажешь».



После того как интервьюер отметил, что сейчас ни фанаты, ни медиа особо не поддерживают новые релизы классических рок-групп вроде Slaughter, Mark согласился:



«Ну, рок-радио в том виде, в каком мы его знали, — оно уже совсем другое. Сейчас это, по сути, формат классического рока. И мы сами уже скоро перекочуем в разряд олдис. И тут вопрос — какой рынок? Где их рекламодатели? Потому что это бизнес — музыкальный бизнес, и на него надо смотреть трезво, без лишних эмоций. Так устроено. Поэтому мы просто выносим музыку “на улицы”, туда, где люди могут её услышать, почувствовать вживую, поймать эти мурашки от низа, который валит из порталов. Вот это для нас главное — мы до сих пор этим живём. Нам до сих пор нравится эта энергия».



Отвечая на вопрос, ориентируются ли он и его коллеги по Slaughter на стриминговые показатели при составлении сет-листа, Mark сказал:



«Да. Когда мы делаем сет-лист, мы реально смотрим, какие песни люди чаще всего скачивают. И именно их и играем. Обычно, если ты выступаешь, скажем, в казино, у тебя максимум час на сет — такие условия контракта. Начинаешь считать: по пять минут на песню — и сет пролетает очень быстро. Поэтому приходится играть хиты, те вещи, которые люди знают. Мы реально фокусируемся на том, что люди хотят услышать.



Я это понял ещё много лет назад, когда сходил на концерт Paul McCartney. Он играл песни The Beatles, играл материал Wings — и люди плакали, аплодировали, кайфовали. А потом он говорит: “А сейчас я сыграю для вас новую песню”. И весь зал либо сел, либо пошёл покупать футболки. И я тогда подумал: “Ничего себе… Если даже Paul McCartney, король всего этого, сталкивается с такой реакцией…” Дело не в том, что к нему как-то так относятся — просто у людей есть привязка ко времени. Эти песни — часть их жизни. У них с ними эмоциональный таймкод. И мы от этого не уходим».







+0 -0



просмотров: 57

